Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев на ютуб-канале «Коммент.Шоу» вспомнил свой прошлогодний поступок.
– Ты был удивлeн, что Карпин ушeл в ноябре?
– Для меня было неожиданно.
– Ты с ним общался после его ухода?
– Ну, я поблагодарил за совместную работу, и потом, когда скандал возник, я про этого Мартинеса Луиса высказался.
– Ты не жалеешь об этом высказывании?
– С моей стороны, наверное, да. Ты был в тренерском штабе, правильно? И можно было Валере позвонить, сказать там, с ним это обсудить.
– Так ты сожалеешь?
– Ну, наверное, да. Наверное, не надо было это говорить публично. Да, можно было оставить это мнение при себе. То, что это было некрасиво сделано, да – это факт.
- Гусев покинул «Динамо» после завершения сезона-2025/26.
- Ранее он был помощником Марцела Лички и Валерия Карпина.
- Сейчас «Динамо» возглавляет немец Сандро Шварц.
Источник: «Чемпионат»