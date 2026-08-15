Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев на ютуб-канале «Коммент.Шоу» вспомнил свой прошлогодний поступок.

– Ты был удивлeн, что Карпин ушeл в ноябре?

– Для меня было неожиданно.

– Ты с ним общался после его ухода?

– Ну, я поблагодарил за совместную работу, и потом, когда скандал возник, я про этого Мартинеса Луиса высказался.

– Ты не жалеешь об этом высказывании?

– С моей стороны, наверное, да. Ты был в тренерском штабе, правильно? И можно было Валере позвонить, сказать там, с ним это обсудить.

– Так ты сожалеешь?

– Ну, наверное, да. Наверное, не надо было это говорить публично. Да, можно было оставить это мнение при себе. То, что это было некрасиво сделано, да – это факт.