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    Ролан Гусев

    Тренер
    Имя Ролан
    Отчество Александрович
    Фамилия Гусев
    Команда ЦСКА (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 сентября 1977
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Краснодар (мол) 2 : 1 ЦСКА (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЦСКА (мол) 28 10 3 15
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2022 ЦСКА (мол) 4 : 1 УОР №5
    22.07.2022 Урал (мол) 0 : 2 ЦСКА (мол)
    26.07.2022 ЦСКА (мол) 1 : 0 Торпедо (мол.)
    29.07.2022 Зенит (мол) 0 : 3 ЦСКА (мол)
    05.08.2022 ЦСКА (мол) 2 : 1 Оренбург (мол)
    12.08.2022 ЦСКА (мол) 0 : 0 Кр. Советов (мол)
    19.08.2022 Нижний Новгород (мол) 3 : 3 ЦСКА (мол)
    26.08.2022 Строгино (мол) 2 : 1 ЦСКА (мол)
    02.09.2022 ЦСКА (мол) 3 : 3 Спартак М (мол)
    09.09.2022 УОР №5 0 : 2 ЦСКА (мол)
    16.09.2022 ЦСКА (мол) 1 : 1 Урал (мол)
    30.09.2022 Торпедо (мол.) 1 : 1 ЦСКА (мол)
    07.10.2022 ЦСКА (мол) 2 : 2 Зенит (мол)
    14.10.2022 Оренбург (мол) 1 : 5 ЦСКА (мол)
    21.10.2022 Кр. Советов (мол) 0 : 4 ЦСКА (мол)
    28.10.2022 ЦСКА (мол) 4 : 2 Нижний Новгород (мол)
    04.11.2022 Спартак М (мол) 2 : 1 ЦСКА (мол)
    11.11.2022 ЦСКА (мол) 1 : 0 Строгино (мол)
    10.03.2023 Краснодар (мол) 2 : 1 ЦСКА (мол)
    17.03.2023 ЦСКА (мол) 0 : 0 Локомотив (мол)
    31.03.2023 Ростов (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    07.04.2023 ЦСКА (мол) 0 : 0 Динамо (мол)
    14.04.2023 Чертаново (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    21.04.2023 ЦСКА (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
    28.04.2023 Локомотив (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    05.05.2023 ЦСКА (мол) 0 : 0 Краснодар (мол)
    12.05.2023 Динамо (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    19.05.2023 ЦСКА (мол) 0 : 0 Чертаново (мол)
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