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Ахмат
Ролан Гусев
Новости
Ролан Гусев - новости
Ахмат
Россия
17 сентября 1977 (49)
Тренер
Статистика
Новости
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
3
Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
Вчера, 16:47
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
Вчера, 15:32
2
Спрогнозировано будущее «Ахмата» при Гусеве
3 ноября
2
Аршавин – о Гусеве в «Ахмате»: «Ниже уже не упасть»
3 ноября
5
Фото
Гусев представил тренерский штаб в «Ахмате»
2 ноября
3
Гусев прокомментировал свое назначение в «Ахмат»
2 ноября
5
Фото
«Ахмат» объявил о назначении нового главного тренера
2 ноября
17
Агент оценил назначение Гусева в «Ахмат»: «Его человеческие качества – притча во языцех»
1 ноября
3
Стал известен сменщик Черчесова в «Ахмате»
31 октября
18
«Спартак» назвали главным претендентом на вылет из чемпионской гонки
27 октября
23
Гусев близок к назначению в клуб РПЛ
25 октября
4
Бубнов – Гусеву: «Куда ты лезешь?»
22 октября
11
Орлов – о Шварце: «Оказался лучшим тренером, чем Карпин и Гусев»
22 октября
3
Губерниев оценил влияние Карпина и Гусева на успехи «Динамо»
20 октября
1
Гусев назвал игрока, из-за которого ЦСКА не победил «Динамо»
19 октября
Гусев сделал заявление о работе в «Факеле»
19 октября
У Гусева появился вариант в РПЛ
19 октября
5
Гусев сделал комплимент тренеру ЦСКА
17 октября
3
У Гусева появился вариант в Москве
30 сентября
3
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
24 сентября
9
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
24 сентября
2
Акинфеев раскрыл, как называли Вагнера Лава после перехода бразильца в ЦСКА
23 сентября
4
Стало известно, возглавит ли Гусев клуб из Беларуси
22 сентября
1
Гусеву дали полезный совет перед назначением в Беларусь
18 сентября
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
15 сентября
4
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
11 сентября
2
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
3 сентября
20
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
28 августа
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
16 августа
10
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Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
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Вчера, 23:31
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