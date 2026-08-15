Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Игра состоится 15 августа, начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Вахания, Тормена, Жубал, Оласа, Черников, Ленини, Батчи, Кривцов, Кристиан, Воробьев.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Цаке, Ндонг, Ибишев, Адамов, Ромао, Исмаэл, Садулаев, Самородов, Максути.

Главный тренер: Станислав Черчесов

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