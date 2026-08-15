Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выступил после матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«С чем связано малое количество ударов в створ? Наверное, с качеством, индивидуального мастерства не хватало.

Доволен ли качеством игры? Не до конца. Отдали пространство и инициативу, в этот момент нам и забили. И мы могли забить, и «Краснодар» мог. Болельщиков игрой порадовали, но за артистизм в футболе очков не дают», – сказал тренер.