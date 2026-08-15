РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь

«Краснодар» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0 в матче 4-го тура РПЛ.

Игра прошла на «Ozon Арене» в Краснодаре. Единственный мяч на 45-й минуте, в конце первого тайма, забил полузащитник хозяев Кристиан.

После четырех туров «Краснодар» набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице. «Ахмат» с двумя очками занимает 13-е место.

В следующем туре краснодарцы 23 августа встретятся с махачкалинским «Динамо», а грозненцы 22 августа сыграют с «Ростовом».