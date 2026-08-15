РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь

«Краснодар» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0 в матче 4-го тура РПЛ.
Игра прошла на «Ozon Арене» в Краснодаре. Единственный мяч на 45-й минуте, в конце первого тайма, забил полузащитник хозяев Кристиан.
После четырех туров «Краснодар» набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице. «Ахмат» с двумя очками занимает 13-е место.
В следующем туре краснодарцы 23 августа встретятся с махачкалинским «Динамо», а грозненцы 22 августа сыграют с «Ростовом».
Россия. Премьер-лига. 4 тур
Краснодар - Ахмат - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - Кристиан, 45.
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Краснодар
Ахмат
Станислав Агкацев
0%
Лукас Оласа
0%
Витор Тормена
0%
Жубал
0%
Илья Вахания
0%
Александр Черников
0%
Кевин Ленини
0%
Кристиан
0%
Никита Кривцов
0%
Жоау Батчи
0%
Дмитрий Воробьев
0%
Артем Хмарин
0%
Магомед Оздоев
0%
Даниил Уткин
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Хуан Боселли
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Усман Н'Донг
0%
Клисман Цаке
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Турпал-Али Ибишев
0%
Арсен Адамов
0%
Жулио Ромао
0%
Исмаэл
0%
Лечи Садулаев
0%
Эральд Максути
0%
Максим Самородов
0%
Максим Сидоров
0%
Кирилл Щетинин
0%
Галымжан Кенжебек
0%
Георгий Мелкадзе
0%
Алексей Касаджиков
0%
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Источник: «Бомбардир»