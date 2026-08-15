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РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь

15 августа, 22:41
9

«Краснодар» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0 в матче 4-го тура РПЛ.

Игра прошла на «Ozon Арене» в Краснодаре. Единственный мяч на 45-й минуте, в конце первого тайма, забил полузащитник хозяев Кристиан.

После четырех туров «Краснодар» набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице. «Ахмат» с двумя очками занимает 13-е место.

В следующем туре краснодарцы 23 августа встретятся с махачкалинским «Динамо», а грозненцы 22 августа сыграют с «Ростовом».

Россия. Премьер-лига. 4 тур
Краснодар - Ахмат - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - Кристиан, 45.
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Краснодар
Ахмат
Станислав Агкацев
0%
Лукас Оласа
0%
Витор Тормена
0%
Жубал
0%
Илья Вахания
0%
Александр Черников
0%
Кевин Ленини
0%
Кристиан
0%
Никита Кривцов
0%
Жоау Батчи
0%
Дмитрий Воробьев
0%
Артем Хмарин
0%
Магомед Оздоев
0%
Даниил Уткин
0%
Хуан Боселли
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Мирослав Богосавац
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Клисман Цаке
0%
Турпал-Али Ибишев
0%
Арсен Адамов
0%
Жулио Ромао
0%
Исмаэл
0%
Лечи Садулаев
0%
Эральд Максути
0%
Максим Самородов
0%
Максим Сидоров
0%
Кирилл Щетинин
0%
Галымжан Кенжебек
0%
Георгий Мелкадзе
0%
Алексей Касаджиков
0%
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
Комментарии (9)
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Красногорск_Фан
1786823204
Молодцы! Раньше Краснодару не хватало стабильности, в начале сезона идет как машина. Ну и с Краснодара простава Мелкадзе за его феерический промах. Ахмат играл классно.
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morgan59
1786823226
Ура! Победа! Всех кто болеет за Краснодар с Победой
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slavа0508
1786823392
Краснодар уже приучил . что последние годы всегда ведёт борьбу за титул ...Поздравляю болельщиков Краснодара ...
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SochineZ
1786824256
вымученная победа
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Чилим.
1786841700
Скромненько. Но пойдёт. С победой быки!
Ответить
docndoc
1786846181
Быков с трудной победой! Ахмат упирался как мог. Игра была со взаимными шансами..
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evgevg13
1786859275
Главное - три очка в копилке.
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FWSPM
1786861778
прямо скажем победа на тоненького. так же как и прошлом матче чуть больше повезло на реализации чем у соперника.
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