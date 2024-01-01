январь 2024
февраль 2024
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Россия. Премьер-лига (2023/2024). 19 тур
Ростов
- : -
Крылья Советов
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 19 тур
ЦСКА
- : -
Оренбург
Не начался
Краснодар
- : -
Рубин
Не начался
Ахмат
- : -
Урал
Не начался
Зенит
- : -
Спартак
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 19 тур
Пари НН
- : -
Факел
Не начался
Динамо
- : -
Локомотив
Не начался
Балтика
- : -
Сочи
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 20 тур
Крылья Советов
- : -
ЦСКА
Не начался
Ростов
- : -
Краснодар
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 20 тур
Урал
- : -
Зенит
Не начался
Рубин
- : -
Пари НН
Не начался
Динамо
- : -
Ахмат
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 20 тур
Оренбург
- : -
Балтика
Не начался
Локомотив
- : -
Сочи
Не начался
Спартак
- : -
Факел
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 22 тур
Спартак
- : -
Урал
Не начался
Крылья Советов
- : -
Зенит
Не начался
Динамо
- : -
Ростов
Не начался
Локомотив
- : -
Краснодар
Не начался
Сочи
- : -
ЦСКА
Не начался
Рубин
- : -
Ахмат
Не начался
Балтика
- : -
Пари НН
Не начался
Факел
- : -
Оренбург
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 23 тур
Зенит
- : -
Балтика
Не начался
Ростов
- : -
Сочи
Не начался
ЦСКА
- : -
Факел
Не начался
Динамо
- : -
Спартак
Не начался
Ахмат
- : -
Локомотив
Не начался
Пари НН
- : -
Краснодар
Не начался
Урал
- : -
Крылья Советов
Не начался
Оренбург
- : -
Рубин
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 24 тур
Краснодар
- : -
Зенит
Не начался
Крылья Советов
- : -
Рубин
Не начался
Локомотив
- : -
ЦСКА
Не начался
Ахмат
- : -
Балтика
Не начался
Факел
- : -
Ростов
Не начался
Урал
- : -
Динамо
Не начался
Оренбург
- : -
Пари НН
Не начался
Сочи
- : -
Спартак
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 25 тур
Зенит
- : -
Оренбург
Не начался
Ростов
- : -
Спартак
Не начался
Краснодар
- : -
Факел
Не начался
ЦСКА
- : -
Ахмат
Не начался
Сочи
- : -
Урал
Не начался
Рубин
- : -
Локомотив
Не начался
Балтика
- : -
Крылья Советов
Не начался
Пари НН
- : -
Динамо
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 21 тур
Зенит
- : -
Рубин
Не начался
Краснодар
- : -
Балтика
Не начался
ЦСКА
- : -
Спартак
Не начался
Ахмат
- : -
Сочи
Не начался
Пари НН
- : -
Локомотив
Не начался
Факел
- : -
Крылья Советов
Не начался
Урал
- : -
Ростов
Не начался
Оренбург
- : -
Динамо
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 26 тур
Спартак
- : -
Локомотив
Не начался
Ростов
- : -
Оренбург
Не начался
Крылья Советов
- : -
Краснодар
Не начался
Динамо
- : -
Зенит
Не начался
Ахмат
- : -
Пари НН
Не начался
Сочи
- : -
Факел
Не начался
Рубин
- : -
Урал
Не начался
Балтика
- : -
ЦСКА
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 27 тур
Краснодар
- : -
Ахмат
Не начался
ЦСКА
- : -
Рубин
Не начался
Динамо
- : -
Сочи
Не начался
Локомотив
- : -
Ростов
Не начался
Пари НН
- : -
Спартак
Не начался
Факел
- : -
Зенит
Не начался
Урал
- : -
Балтика
Не начался
Оренбург
- : -
Крылья Советов
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 28 тур
Зенит
- : -
ЦСКА
Не начался
Спартак
- : -
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
- : -
Ахмат
Не начался
Сочи
- : -
Пари НН
Не начался
Рубин
- : -
Ростов
Не начался
Балтика
- : -
Динамо
Не начался
Факел
- : -
Урал
Не начался
Оренбург
- : -
Локомотив
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 29 тур
Спартак
- : -
Рубин
Не начался
Ростов
- : -
Балтика
Не начался
Динамо
- : -
Крылья Советов
Не начался
Локомотив
- : -
Факел
Не начался
Ахмат
- : -
Зенит
Не начался
Сочи
- : -
Краснодар
Не начался
Пари НН
- : -
ЦСКА
Не начался
Урал
- : -
Оренбург
Не начался
Россия. Премьер-лига (2023/2024). 30 тур
Зенит
- : -
Ростов
Не начался
Краснодар
- : -
Динамо
Не начался
Крылья Советов
- : -
Пари НН
Не начался
ЦСКА
- : -
Урал
Не начался
Рубин
- : -
Сочи
Не начался
Балтика
- : -
Локомотив
Не начался
Факел
- : -
Ахмат
Не начался
Оренбург
- : -
Спартак
Не начался