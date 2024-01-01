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Россия. Премьер-лига (2023/2024). 22 тур Таблица Спартак - : - Урал Не начался Крылья Советов - : - Зенит Не начался Динамо - : - Ростов Не начался Локомотив - : - Краснодар Не начался Сочи - : - ЦСКА Не начался Рубин - : - Ахмат Не начался Балтика - : - Пари НН Не начался Факел - : - Оренбург Не начался

Россия. Премьер-лига (2023/2024). 23 тур Таблица Зенит - : - Балтика Не начался Ростов - : - Сочи Не начался ЦСКА - : - Факел Не начался Динамо - : - Спартак Не начался Ахмат - : - Локомотив Не начался Пари НН - : - Краснодар Не начался Урал - : - Крылья Советов Не начался Оренбург - : - Рубин Не начался

Россия. Премьер-лига (2023/2024). 24 тур Таблица Краснодар - : - Зенит Не начался Крылья Советов - : - Рубин Не начался Локомотив - : - ЦСКА Не начался Ахмат - : - Балтика Не начался Факел - : - Ростов Не начался Урал - : - Динамо Не начался Оренбург - : - Пари НН Не начался Сочи - : - Спартак Не начался П1 1.65 Х 4.1 П2 4.9 Смотреть трансляцию Реклама 18+

Россия. Премьер-лига (2023/2024). 25 тур Таблица Зенит - : - Оренбург Не начался Ростов - : - Спартак Не начался Краснодар - : - Факел Не начался ЦСКА - : - Ахмат Не начался Сочи - : - Урал Не начался Рубин - : - Локомотив Не начался Балтика - : - Крылья Советов Не начался Пари НН - : - Динамо Не начался

Россия. Премьер-лига (2023/2024). 21 тур Таблица Зенит - : - Рубин Не начался Краснодар - : - Балтика Не начался ЦСКА - : - Спартак Не начался Ахмат - : - Сочи Не начался Пари НН - : - Локомотив Не начался Факел - : - Крылья Советов Не начался Урал - : - Ростов Не начался Оренбург - : - Динамо Не начался

Россия. Премьер-лига (2023/2024). 26 тур Таблица Спартак - : - Локомотив Не начался Ростов - : - Оренбург Не начался Крылья Советов - : - Краснодар Не начался Динамо - : - Зенит Не начался Ахмат - : - Пари НН Не начался Сочи - : - Факел Не начался Рубин - : - Урал Не начался Балтика - : - ЦСКА Не начался

Россия. Премьер-лига (2023/2024). 27 тур Таблица Краснодар - : - Ахмат Не начался ЦСКА - : - Рубин Не начался Динамо - : - Сочи Не начался Локомотив - : - Ростов Не начался Пари НН - : - Спартак Не начался Факел - : - Зенит Не начался Урал - : - Балтика Не начался Оренбург - : - Крылья Советов Не начался

Россия. Премьер-лига (2023/2024). 28 тур Таблица Зенит - : - ЦСКА Не начался Спартак - : - Краснодар Не начался Крылья Советов - : - Ахмат Не начался Сочи - : - Пари НН Не начался Рубин - : - Ростов Не начался Балтика - : - Динамо Не начался Факел - : - Урал Не начался Оренбург - : - Локомотив Не начался

Россия. Премьер-лига (2023/2024). 29 тур Таблица Спартак - : - Рубин Не начался Ростов - : - Балтика Не начался Динамо - : - Крылья Советов Не начался Локомотив - : - Факел Не начался Ахмат - : - Зенит Не начался Сочи - : - Краснодар Не начался Пари НН - : - ЦСКА Не начался Урал - : - Оренбург Не начался