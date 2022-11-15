- 26 февраля
- 12:37 «СКА-Хабаровск» примет «Динамо» Мх в матче Первой лиги в Санкт-Петербурге
- 20 февраля
- 11:40 «Урал» объявил о переходе Гаджимурадова в «Динамо» Мх
- 10:38 Гаджимурадов проведет остаток сезона в Первой лиге. В сентябре им интересовался «Спартак» 2
- 13 февраля
- 12:54 Фото «Уфа» объявила о переходе нового вратаря
- 4 февраля
- 18:34 Фото «Динамо» Мх подписало Лисаковича
- 15 ноября 2022
- 17:44 Кубок России. «Уфа» прошла в 1/4 финала, победив в серии пенальти махачкалинское «Динамо»
- 6 ноября 2022
- 18:37 Первая лига. «Рубин» вырвал победу над махачкалинским «Динамо»
- 2 ноября 2022
- 21:37 Жеребьевка последнего раунда Пути регионов Кубка России. До него дошел один клуб Второй лиги 7
- 23 октября 2022
- 10:26 Игрок Киргизии Атабаев: «В матче с Россией не ощутил большой разницы в классе» 3
- 11 июля 2022
- 20:36 38-летнего Жиркова пригласили в махачкалинское «Динамо» 2
- 19 мая 2020
- 18:59 Тренер «Махачкалы» Агаларов: «Пока живы, держимся. Нельзя сказать, что по трупам ходим»