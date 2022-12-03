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    Вадим Евсеев

    Тренер
    Имя Вадим
    Отчество Валентинович
    Фамилия Евсеев
    Команда Шинник
    Гражданство Россия
    Дата рождения 8 января 1976
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    05.03.2023 Родина 2 : 1 Шинник Россия. Первая лига, 21 тур
    12.03.2023 Шинник 2 : 2 Енисей Россия. Первая лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шинник 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.10.2022 Ротор 1(4) : 2(5) Шинник
    02.11.2022 Шинник 0(4) : 0(5) Кубань
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