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Команды
Динамо Мх
Вадим Евсеев
Вадим Евсеев
Динамо Мх
Россия
8 января 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Назван идеальный тренер для «Локомотива» на замену Галактионову
3 ноября
20
В «Динамо Мх» допустили скорое увольнение Евсеева
2 ноября
1
Видео
Речь Евсеева в раздевалке «Динамо Мх» после 0:3 от «Ростова»
1 ноября
3
«Футбол закончился на 12-й минуте»: Евсеев – о матче с «Ростовом»
1 ноября
4
Евсеев – после поражения «Динамо Мх» от «Зенита»: «Мы все прекрасно видели»
25 октября
12
Евсеев сделал заявление после упущенной победы над «Акроном»
17 октября
Евсеев сделал заявление после 0:4 от «Оренбурга»
10 октября
2
Фото
Главного тренера из РПЛ заметили в петербургском метро
5 октября
3
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
25 сентября
1
В махачкалинском «Динамо» сообщили, есть ли предложения по Евсееву от других клубов
25 сентября
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
25 сентября
10
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
24 сентября
3
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
23 сентября
4
Видео
Моуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
20 сентября
4
Президент РПЛ определил главное впечатление от старта сезона
19 сентября
2
Евсеев – после поражения от ЦСКА: «На сборах займемся ударами с 4-х метров»
18 сентября
Евсеев после поражения от ЦСКА пошутил о возобновлении карьеры
18 сентября
В «Динамо Мх» ответили, что будут делать, когда за Евсеевым придут топ-клубы
15 сентября
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
13 сентября
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
11 сентября
1
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
10 сентября
3
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
6 сентября
1
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
4 сентября
8
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
30 августа
4
Евсеев назвал российского футболиста, способного играть в Европе
25 августа
1
Евсеев – о мате в интервью: «Они хайпанули, а я за это 200 тысяч отдал»
24 августа
1
В махачкалинском «Динамо» прояснили ситуацию с уходом Евсеева в другой клуб
24 августа
1
Евсеев оценил игру махачкалинского «Динамо» в матче с «Краснодаром»
24 августа
Фото
Евсеев ягодицами остановил мяч, вылетевший в аут
23 августа
14
1
2
3
4
5
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