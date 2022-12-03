Вадим Евсеев
Тренер
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Евсеев
|Команда
|Шинник
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 января 1976
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Евсеев
|Команда
|Шинник
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 января 1976
|Дата
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Родина
|2 : 1
|Шинник
|Россия. Первая лига, 21 тур
|12.03.2023
|Шинник
|2 : 2
|Енисей
|Россия. Первая лига, 22 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шинник
|2
|1
|0
|1
|Дата
|Матч
|05.10.2022
|Ротор
|1(4) : 2(5)
|Шинник
|02.11.2022
|Шинник
|0(4) : 0(5)
|Кубань