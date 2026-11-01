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Команды
Динамо Мх
Вадим Евсеев
Статистика
Вадим Евсеев - статистика
Динамо Мх
Россия
8 января 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо Мх
1 : 1
17.10.2026
Акрон
Россия. Кубок, 4 тур
Динамо Мх
1 : 2
14.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
4 : 0
10.10.2026
Динамо Мх
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Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
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Россия. Матчи за место в РПЛ 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Команда
И
В
П
Н
Динамо Мх
5
0
4
1
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 4 тур
Динамо Мх
1 : 2
14.10.2026
Зенит
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
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