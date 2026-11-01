Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2026/2027 Россия. Премьер-лига 2026/2027 Товарищеские матчи 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2025 Россия. PARI Первая лига 2025/2026 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2024 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2. Группа 2 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. Матчи за место в РПЛ 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018