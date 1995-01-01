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    Динамо Мх - результаты

    Город Махачкала
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт dinamo-mx.ru/
    Стадион Анжи-Арена
    Тренер Горан Алексич
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 16:00 Шинник 0:0 Динамо Мх
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 1:2 Волгарь
    18 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Велес 0:1 Динамо Мх
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 0:1 Рубин
    16 тур
    		29 октября, суббота 15:00 Волга 0:0 Динамо Мх
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 2:1 Кубань
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Нефтехимик 2:1 Динамо Мх
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 0:1 Уфа
    12 тур
    		1 октября, суббота 13:00 Енисей 2:0 Динамо Мх
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 18:00 Динамо Мх 0:0 Родина
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 КАМАЗ 1:2 Динамо Мх
    9 тур
    		12 сентября, понедельник 21:00 Балтика 1:1 Динамо Мх
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:00 Динамо Мх 1:1 Акрон
    7 тур
    		27 августа, суббота 19:00 Краснодар-2 0:1 Динамо Мх
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Динамо Мх 0:0 СКА-Хабаровск
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 18:00 Арсенал 1:1 Динамо Мх
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Динамо Мх 2:1 Шинник
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 18:00 Волгарь 2:1 Динамо Мх
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Динамо Мх 1:0 Велес
    1 тур
    		18 июля, понедельник 20:00 Алания 0:0 Динамо Мх
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