Турниры:
Россия. Первая лига (2022/2023)
|20 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:00
|Шинник
|0:0
|Динамо Мх
|19 тур
|20 ноября, воскресенье
|16:00
|Динамо Мх
|1:2
|Волгарь
|18 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Велес
|0:1
|Динамо Мх
|17 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Динамо Мх
|0:1
|Рубин
|16 тур
|29 октября, суббота
|15:00
|Волга
|0:0
|Динамо Мх
|15 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо Мх
|2:1
|Кубань
|14 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Нефтехимик
|2:1
|Динамо Мх
|13 тур
|9 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо Мх
|0:1
|Уфа
|12 тур
|1 октября, суббота
|13:00
|Енисей
|2:0
|Динамо Мх
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:00
|Динамо Мх
|0:0
|Родина
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|КАМАЗ
|1:2
|Динамо Мх
|9 тур
|12 сентября, понедельник
|21:00
|Балтика
|1:1
|Динамо Мх
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|18:00
|Динамо Мх
|1:1
|Акрон
|7 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Краснодар-2
|0:1
|Динамо Мх
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо Мх
|0:0
|СКА-Хабаровск
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|Арсенал
|1:1
|Динамо Мх
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо Мх
|2:1
|Шинник
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Волгарь
|2:1
|Динамо Мх
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Динамо Мх
|1:0
|Велес
|1 тур
|18 июля, понедельник
|20:00
|Алания
|0:0
|Динамо Мх