Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Хамхоев Хазбулат
|Вра
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.45 млн.
|13
|Кагермазов Сослан
|Защ
|26
|2
|0
|0
|1
|0
|€ 0.3 млн.
|30
|Красильниченко Олег
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.15 млн.
|20
|Алибеков Муталип
|Защ
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|4
|Шумахов Идар
|Защ
|23
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|42
|Гасанов Шамиль
|Защ
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|3
|Ибрагимов Камиль
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|6
|Халимбеков Рустам
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|22
|Юсупов Залимхан
|Пол
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|9
|Магомедов Ражаб
|Пол
|22
|2
|2
|0
|0
|0
|€ 0.275 млн.
|7
|Гаджиев Абакар
|Пол
|19
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|8
|Исаев Шамиль
|Пол
|19
|2
|2
|0
|0
|0
|-
|10
|Абдурагимов Рамазан
|Пол
|25
|1
|0
|1
|0
|0
|-
|23
|Атабаев Эрбол
|Пол
|21
|1
|0
|0
|0
|1
|-
|19
|Вагидов Арсен
|Нап
|28
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|11
|Дибиргаджиев Джамал
|Нап
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|17
|Лысенко Сослан
|Нап
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|15
|Глушков Никита
|Нап
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|12
|Терновский Дмитрий
|Вра
|28
|11
|0
|0
|0
|0
|-
|23
|Волк Давид
|Вра
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|39
|Магомедов Тимур
|Вра
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.2 млн.
|87
|Боженов Кирилл
|Защ
|22
|26
|1
|0
|3
|1
|-
|77
|Сундуков Темиркан
|Защ
|21
|8
|0
|0
|0
|0
|-
|5
|Махмудов Ярахмед
|Защ
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|18
|Абдуллаев Исламитдин
|Защ
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.15 млн.
|2
|Ибрагимов Магомед
|Защ
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.075 млн.
|71
|Лисакович Руслан
|Пол
|20
|21
|0
|0
|4
|0
|€ 0.1 млн.
|70
|Агабалаев Чингиз
|Нап
|26
|24
|7
|0
|4
|0
|-
|14
|Гаджимурадов Рамазан
|Нап
|25
|22
|2
|2
|2
|0
|-
|90
|Сохиев Артур
|Нап
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 12, полузащитников: 7, нападающих: 7