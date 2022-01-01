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РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо Мх
Состав
€ 19 млн
Динамо Махачкала - состав команды
Махачкала
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Анжи-Арена
Сайт:
http://dinamo-mx.ru/
Тренер:
Вадим Евсеев
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Волк Давид
Вра
25
€ 0.9 млн
39
Магомедов Тимур
Вра
24
€ 0.6 млн
33
Карабашев Никита
Вра
24
€ 0.3 млн
36
Зайнудинов Зайнудин
Вра
22
-
5
Табидзе Джемал
Защ
30
€ 1 млн
77
Сундуков Темиркан
Защ
24
€ 1 млн
4
Шумахов Идар
Защ
27
€ 1 млн
24
Аларкон Андрес
Защ
25
€ 0.75 млн
99
Алибеков Муталип
Защ
29
€ 0.7 млн
13
Кагермазов Сослан
Защ
30
€ 0.6 млн
17
Джапо Ян
Защ
23
€ 0.6 млн
72
Сандрачук Александр
Защ
24
€ 0.4 млн
23
Махамаджонов Махмуджон
Защ
-
11
Миронов Андрей
Защ
39
-
23
Makhmud Makhamadzhonov
Защ
-
10
Хоссейннеджад Мохаммаджавад
Пол
23
€ 1.5 млн
16
Мрезиг Уссем
Пол
26
€ 1.2 млн
88
Смелов Егор
Пол
21
€ 0.75 млн
9
Магомедов Ражаб
Пол
25
€ 0.5 млн
21
Джабраилов Абдулпаша
Пол
21
€ 0.4 млн
19
Зинович Кирилл
Пол
23
€ 0.35 млн
6
Александров Дмитрий
Пол
20
€ 0.35 млн
6
Апшацев Марат
Пол
25
€ 0.25 млн
47
Глушков Никита
Пол
34
€ 0.15 млн
25
Агаларов Гамид
Нап
26
€ 1.5 млн
88
Лесовой Даниил
Нап
28
€ 1.2 млн
7
Мастури Хазем
Нап
29
€ 0.9 млн
11
Миро
Нап
23
€ 0.8 млн
8
Хубулов Владимир
Нап
25
€ 0.4 млн
28
Сердеров Сердер
Нап
32
€ 0.25 млн
55
Мешид Диаа Эддин
Нап
20
€ 0.15 млн
70
Ашуров Абдулла
Нап
19
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 9, нападающих: 8
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