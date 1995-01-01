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    Динамо Мх - состав

    Город Махачкала
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт dinamo-mx.ru/
    Стадион Анжи-Арена
    Тренер Горан Алексич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Хамхоев Хазбулат Россия Вра 29 2 0 0 0 0 € 0.45 млн.
    13 Кагермазов Сослан Россия Защ 26 2 0 0 1 0 € 0.3 млн.
    30 Красильниченко Олег Россия Защ 26 2 0 0 0 0 € 0.15 млн.
    20 Алибеков Муталип Россия Защ 25 2 0 0 0 0 -
    4 Шумахов Идар Россия Защ 23 2 0 0 1 0 -
    42 Гасанов Шамиль Россия Защ 29 1 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    3 Ибрагимов Камиль Россия Защ 25 1 0 0 0 0 -
    6 Халимбеков Рустам Россия Защ 26 1 0 0 0 0 -
    22 Юсупов Залимхан Россия Пол 25 2 0 0 0 0 -
    9 Магомедов Ражаб Россия Пол 22 2 2 0 0 0 € 0.275 млн.
    7 Гаджиев Абакар Россия Пол 19 2 0 0 0 0 -
    8 Исаев Шамиль Россия Пол 19 2 2 0 0 0 -
    10 Абдурагимов Рамазан Россия Пол 25 1 0 1 0 0 -
    23 Атабаев Эрбол Киргизия Пол 21 1 0 0 0 1 -
    19 Вагидов Арсен Россия Нап 28 2 0 0 1 0 -
    11 Дибиргаджиев Джамал Россия Нап 26 2 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    17 Лысенко Сослан Россия Нап 22 1 0 0 0 0 -
    15 Глушков Никита Россия Нап 23 1 0 0 0 0 -
    12 Терновский Дмитрий Россия Вра 28 11 0 0 0 0 -
    23 Волк Давид Россия Вра 21 2 0 0 0 0 -
    39 Магомедов Тимур Россия Вра 21 1 0 0 0 0 € 0.2 млн.
    87 Боженов Кирилл Россия Защ 22 26 1 0 3 1 -
    77 Сундуков Темиркан Россия Защ 21 8 0 0 0 0 -
    5 Махмудов Ярахмед Россия Защ 23 2 0 0 0 0 -
    18 Абдуллаев Исламитдин Россия Защ 22 2 0 0 0 0 € 0.15 млн.
    2 Ибрагимов Магомед Россия Защ 22 1 0 0 0 0 € 0.075 млн.
    71 Лисакович Руслан Белоруссия Пол 20 21 0 0 4 0 € 0.1 млн.
    70 Агабалаев Чингиз Россия Нап 26 24 7 0 4 0 -
    14 Гаджимурадов Рамазан Россия Нап 25 22 2 2 2 0 -
    90 Сохиев Артур Россия Нап 20 3 0 0 0 0 -
    Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 12, полузащитников: 7, нападающих: 7
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