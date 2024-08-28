Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо Мх
Никита Глушков
€ 150 тыс
Никита Глушков
Динамо Мх
9 июня 1992 (34)
#47 | Полузащитник
176 см | 71 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Рейтинг лучших полевых игроков сезона РПЛ по количеству проведенных минут
25 апреля
3
Хавбек «Динамо» Мх – о «Спартаке»: «С ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать»
2024.08.28 20:36
2
Видео
Игрок «Динамо Мх» после победы над «Спартаком» узнал, что у него родилась двойня
2024.08.27 22:44
8
Хавбек «Локомотива» Глушков может перейти в «Чайку». Он не провел ни одного матча в основе москвичей
2019.07.11 12:54
8
Глушков: «По подбору игроков «Урал» занимает абсолютно не то место, которое должен»
2017.01.12 11:25
Видео
Тарханов: «Урал» еще не закончил селекцию»
2017.01.11 11:34
1
Президент «Урала»: «Будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова»
2016.12.29 15:06
1
Фото
«Урал» объявил о переходе полузащитника Глушкова
2016.12.28 12:55
1
Глушков: «У меня и в мыслях не было идеи участвовать в потасовке»
2016.03.17 17:27
1
Климко: «В эпизоде с дракой не один Глушков виноват»
2016.03.16 22:41
Главные новости
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
1
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
5
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
Видео
Аршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
16
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
12
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+