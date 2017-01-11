Тарханов: «Урал» еще не закончил селекцию»

Вроде, играть закончили, а селекцию продолжают. Увлеченные люди.
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что приобретением четырех новых футболистов трансферная кампания клуба не закончится.
«До Нового года нам удалось подписать четверых футболистов. Мы берем игроков на проблемные позиции. С уходом Фонтанелло нам нужен был опытный футболист, поэтому мы взяли Балажица, плюс сломался Чантурия и выбыл надолго. Ломакин и Глушков – молодые, перспективные ребята, которые нам помогут.
Мы еще работаем, мы еще не закончили селекцию. Еще есть позиции, которые нужно усилить. Нужен атакующий игрок, потому что у нас практически один Павлюченко. Поэтому мы сейчас находимся в поиске», – сказал Тарханов.