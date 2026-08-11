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  • Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом

Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом

11 августа, 00:08
3

Российский тренер Леонид Слуцкий критически высказался об игровом уровне вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

– Пиняев – посредственный футболист?

– По-моему, да. Личностно я отношусь к Сергею с огромным уважением, но у него нестабильное завершение. В 80 процентах случаев он принимает неверные решения.

Он играет за счет скорости, за счет смены направления, но без концовки, потому что у него непоставленный удар с двух ног. Решения почти всегда принимаются неверные, у него нет компьютера в голове.

Когда в прошлом году Руденко и Бакаев выиграли конкуренцию у Пиняева, я абсолютно не был этим удивлен. На мой взгляд, у него никогда не будет высокой статистики в его нынешнем состоянии.

У него нет хорошего понимания игры, глубокого влияния на эпизоды, на отыгрывание, нет стабильной статистики, использования свободного пространства, каких-то качеств, которые были бы применимы.

  • В ноябре Пиняеву исполнится 22 года.
  • Он выступает за «Локо» с 2023 года.
  • Статистика Пиняева: 108 матчей, 17 голов, 13 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пиняев Сергей Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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oleolenovop
1786398031
Комментарий скрыт модератором
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odessakmv
1786412948
раньше болельщики на стадионе таких называли на бразильский манер Бебе (так и говорили - "О! Бебе сегодня в составе") - "бестолковый бегунок"
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Garrincha58
1786427117
Перехвалили парня у нас это умеют
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