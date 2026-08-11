Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом

Российский тренер Леонид Слуцкий критически высказался об игровом уровне вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.
– Пиняев – посредственный футболист?
– По-моему, да. Личностно я отношусь к Сергею с огромным уважением, но у него нестабильное завершение. В 80 процентах случаев он принимает неверные решения.
Он играет за счет скорости, за счет смены направления, но без концовки, потому что у него непоставленный удар с двух ног. Решения почти всегда принимаются неверные, у него нет компьютера в голове.
Когда в прошлом году Руденко и Бакаев выиграли конкуренцию у Пиняева, я абсолютно не был этим удивлен. На мой взгляд, у него никогда не будет высокой статистики в его нынешнем состоянии.
У него нет хорошего понимания игры, глубокого влияния на эпизоды, на отыгрывание, нет стабильной статистики, использования свободного пространства, каких-то качеств, которые были бы применимы.
- В ноябре Пиняеву исполнится 22 года.
- Он выступает за «Локо» с 2023 года.
- Статистика Пиняева: 108 матчей, 17 голов, 13 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.