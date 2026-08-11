Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

Специалист говорил, что против трансфера игрока в «Зенит».

– «Монако» продает большую группу игроков, насколько я понимаю, у них несколько меняется вектор. Головин является и активом, и игроком с одной из самых высоких зарплат, еще и с трехлетним контрактом. Разговоры о том, что он может уйти, как и почти любой топовый высокооплачиваемый игрок «Монако», этим летом гораздо более актуальны.

– У Головина есть предложение из Саудовской Аравии?

– Оно должно формироваться, это не такая простая история. Это должен делать и агент, и клуб. Насколько я знаю, на сегодняшний день с вероятностью 99% Головин начнет этот сезон в «Монако».

– Что бы вы ему посоветовали?

– Точно, ни при каких обстоятельствах…Я смотрю все игры «Монако» с его участием: он один из лидеров. В прошлом году «Монако» играл в Лиге чемпионов со всеми топами, никто их в одну кассу не отвозил. У Головина нет западания уровня мастерства, он точно три года контракта может отыграть.

Я не общаюсь со спортивным блоком «Монако», но они сто процентов пытаются продать лучших игроков, чтобы получить деньги, потому что вектор меняется.

– Ваш совет Головину?

– Не уезжать из топовых чемпионатов. Если будет какой-то сумасшедший вариант из Саудовской Аравии, наверное, вряд ли любой игрок в мире устоит. Но точно ни в коем случае не идет речь о возвращении в РПЛ.