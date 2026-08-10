Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий до сих пор сожалеет о несостоявшемся трансфере Федора Чалова из армейского клуба в «Кристал Пэлас».

– Как вы отреагировали на уход Сперцяна из «Краснодара»?

– Я считаю, что логичные трансферы должны происходить. Если за игрока дают большие деньги, выше рынка, и игрок этого хочет, то трансфер должен произойти. Я всегда расстраиваюсь, когда они не происходят.

Я до сих пор рыдаю о непереходе Федора Чалова в «Кристал Пэлас» за 23 миллиона фунтов. Считаю, что не делать такие трансферы – преступление против игрока и логики.