Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий до сих пор сожалеет о несостоявшемся трансфере Федора Чалова из армейского клуба в «Кристал Пэлас».
– Как вы отреагировали на уход Сперцяна из «Краснодара»?
– Я считаю, что логичные трансферы должны происходить. Если за игрока дают большие деньги, выше рынка, и игрок этого хочет, то трансфер должен произойти. Я всегда расстраиваюсь, когда они не происходят.
Я до сих пор рыдаю о непереходе Федора Чалова в «Кристал Пэлас» за 23 миллиона фунтов. Считаю, что не делать такие трансферы – преступление против игрока и логики.
- ЦСКА не отпустил Чалова в АПЛ в августе 2019 года.
- Нападающий все же поиграл в Европе – за «Базель», ПАОК и «Кайсериспор».
- Сперцян ушел этим летом в саудовский «Аль-Ахли».
Источник: «Это футбол, брат!»