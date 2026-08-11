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Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА

11 августа, 19:14
5

Леонид Слуцкий дал понять, что сейчас он не заинтересован в возвращении на пост главного тренера ЦСКА.

– Мы все понимаем, что Игдисамова оставили, потому что никого не нашли.

– Ну, так нельзя! Это неправильно. Он своей предыдущей работой заслужил этот шанс.

– А летом ЦСКА на вас выходил с предложением возглавить клуб?

– Смысл какой говорить сейчас про меня? Ответ: нет. В нынешнем состоянии я хочу сидеть и со стороны обсуждать, как кто-то неправильно работает, а не наоборот, когда тебя обсуждают (улыбается).

  • ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления еще на два сезона.
  • С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
  • Армейцы набрали 5 очков в 3 стартовых турах РПЛ.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Игдисамов Дмитрий
Комментарии (5)
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Mirak92
1786465411
А кто в такой ЦСКА захочет, кроме ноуенеймов по типу нынешнего, который чемоданы по ходу сезона соберёт.
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...уефан
1786465757
...принять команду без тренерского багажа Слуцкий не согласен...
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ПалкоВводецъ007
1786466881
Теперь Качалкин будет троллить коней, которые опустились до уровня хряков. Гыгыгы
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САНЁК17
1786468984
Конюшней превратились в свинарник
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boris63
1786506803
Правильно Лёня, прежде чем переходить надо сначала всех разогнать в ЦСКА, нашли тёплое место и ни какой работы. Особенно Бабая и его трасферный отдел,какой уж год гонят одну туфту для пердива.
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