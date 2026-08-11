Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА

Леонид Слуцкий дал понять, что сейчас он не заинтересован в возвращении на пост главного тренера ЦСКА.
– Мы все понимаем, что Игдисамова оставили, потому что никого не нашли.
– Ну, так нельзя! Это неправильно. Он своей предыдущей работой заслужил этот шанс.
– А летом ЦСКА на вас выходил с предложением возглавить клуб?
– Смысл какой говорить сейчас про меня? Ответ: нет. В нынешнем состоянии я хочу сидеть и со стороны обсуждать, как кто-то неправильно работает, а не наоборот, когда тебя обсуждают (улыбается).
- ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления еще на два сезона.
- С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
- Армейцы набрали 5 очков в 3 стартовых турах РПЛ.
Источник: «Это футбол, брат!»