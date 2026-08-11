Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА

Леонид Слуцкий дал понять, что сейчас он не заинтересован в возвращении на пост главного тренера ЦСКА.

– Мы все понимаем, что Игдисамова оставили, потому что никого не нашли.

– Ну, так нельзя! Это неправильно. Он своей предыдущей работой заслужил этот шанс.

– А летом ЦСКА на вас выходил с предложением возглавить клуб?

– Смысл какой говорить сейчас про меня? Ответ: нет. В нынешнем состоянии я хочу сидеть и со стороны обсуждать, как кто-то неправильно работает, а не наоборот, когда тебя обсуждают (улыбается).