У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии

«Локомотив» рассматривает вариант с арендой нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова.
Сделка возможна только в том случае, если 21-летний форвард переподпишет соглашение с краснодарским клубом – сейчас у Кокшарова осталось десять месяцев до истечения контракта.
Единого мнения внутри «Локомотива» по этому переходу нет. Спортивный блок москвичей выступает против аренды, поэтому все контакты ведутся через Гилерме, бывшего вратаря железнодорожников.
Кроме того, на Кокшарова претендует португальская «Витория Гимараеш».
- У футболиста, которого называют «русским Эрлингом Холандом», зимой сорвался трансфер в «Пари НН».
- 21-летний Кокшаров не играл за «Краснодар» в прошлом сезоне, равно как и в этом.
- Ранее отец игрока Эдуард Кокшаров, ушедший из жизни в марте, рассказал, что краснодарский клуб отказывается гарантировать его сыну игровую практику без подписания нового контракта.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»