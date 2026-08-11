У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии

«Локомотив» рассматривает вариант с арендой нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова.

Сделка возможна только в том случае, если 21-летний форвард переподпишет соглашение с краснодарским клубом – сейчас у Кокшарова осталось десять месяцев до истечения контракта.

Единого мнения внутри «Локомотива» по этому переходу нет. Спортивный блок москвичей выступает против аренды, поэтому все контакты ведутся через Гилерме, бывшего вратаря железнодорожников.

Кроме того, на Кокшарова претендует португальская «Витория Гимараеш».