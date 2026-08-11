Ливай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»

Ливай Гарсия, нападающий «Панатинаикоса», права на которого принадлежат «Спартаку», забил мяч в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против болгарского ЦСКА 1948.

27-летний форвард отличился на 60-й минуте игры и открыл счeт в этой встрече. На момент публикации матч перешeл в дополнительное время при счeте 2:1 в пользу греческой команды.