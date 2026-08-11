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  • Ливай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»

Ливай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»

11 августа, 23:08
28

Ливай Гарсия, нападающий «Панатинаикоса», права на которого принадлежат «Спартаку», забил мяч в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против болгарского ЦСКА 1948.

27-летний форвард отличился на 60-й минуте игры и открыл счeт в этой встрече. На момент публикации матч перешeл в дополнительное время при счeте 2:1 в пользу греческой команды.

  • Гарсия перебрался в «Панатинаикос» 5 августа на правах аренды до конца сезона.
  • Соглашение предусматривает возможность выкупа игрока.
  • За «Спартак» футболист выступал с 2025 года. В прошлом сезоне он провeл 33 встречи во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Источник: «Бомбардир»
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Панатинаикос Спартак Гарсия Ливай
Комментарии (28)
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Галина Бронемясова
1786479041
позор! 20 лямов коту под хвост! (1,5 вернули, ок).
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RusPlan
1786485902
По вот этому ролику, я чет ваще прихерел. Они че там в греции в недотрог играют? У нас в женской лиге жесче играют... Хе ра ли там не забивать, если они боятся к друг другу подойти, один Ливай по запарке еще от РПЛ не отошел, зачем то в отбор полез и зачем то забрал мяч
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ТяжелаяАртиллерия
1786506020
Комментарий скрыт модератором
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Бумбраш
1786509403
Смотрю зинуськи возбудились,куколдухи и жопошницы..соснули от Родины и бегают взволнованные) тупые питорские сикелухи
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FWSPM
1786513105
если хотя бы 10 забьет есть шанс кому то впарить
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Одьяно
1786514847
Как ушел игрок из помойного сырдыха - так сразу забил Гол!!!
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Одьяно
1786536099
Ньдя!
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k611
1786554633
Будет хорошо играть - это только плюс.
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