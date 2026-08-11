Ливай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»

Ливай Гарсия, нападающий «Панатинаикоса», права на которого принадлежат «Спартаку», забил мяч в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против болгарского ЦСКА 1948.
27-летний форвард отличился на 60-й минуте игры и открыл счeт в этой встрече. На момент публикации матч перешeл в дополнительное время при счeте 2:1 в пользу греческой команды.
- Гарсия перебрался в «Панатинаикос» 5 августа на правах аренды до конца сезона.
- Соглашение предусматривает возможность выкупа игрока.
- За «Спартак» футболист выступал с 2025 года. В прошлом сезоне он провeл 33 встречи во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Источник: «Бомбардир»