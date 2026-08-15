Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев считает, что Федору Чалову не нужно возвращаться в РПЛ.

Нападающий вернулся в ПАОК из аренды в «Кайсериспоре».

Оздоев тоже выступал за греческий клуб до июня.

6 июля он подписал двухлетний контракт с «Краснодаром».

«Конечно, мы разговаривали с Чаловым, обсуждали многие моменты. Он смотрит РПЛ, общается с парнями, с которыми долгое время играл в России. Он понимает, какой уровень сейчас здесь и там.

Мое личное мнение – Чалову надо оставаться в ПАОКе и пытаться закрепиться в Европе. Потому что у него есть данные для этого.

А чемпионат Греции сейчас, как я уже говорил, сильнее РПЛ. На данный момент ситуация такая», – сказал Оздоев.