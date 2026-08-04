«Спартак» согласовал уход Ливая: подробности

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия возвращается в Грецию, где он ранее выступал за АЕК.
Красно-белые достигли договоренности с «Панатинаикосом» об аренде игрока за 1,25 миллиона евро.
У клуба из Афин будет опция выкупа 28-летнего футболиста за 12 миллионов евро.
Чтобы вернуться в греческий чемпионат, Ливай согласился на сокращение зарплаты с 3,5 до 2,5 миллиона евро в год.
- 28-летний Гарсия в этом сезоне остался в запасе красно-белых в 2 матчах РПЛ и в 1 игре OLIMPBET Суперкубка.
- В прошлом сезоне тринидадец провел за «Спартак» 33 матча, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2028 года.
- «Спартак» приобрел Гарсию у АЕКа в феврале 2025 года за 18,7 миллиона евро.
Источник: Sport24.gr