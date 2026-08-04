«Спартак» согласовал уход Ливая: подробности

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия возвращается в Грецию, где он ранее выступал за АЕК.

Красно-белые достигли договоренности с «Панатинаикосом» об аренде игрока за 1,25 миллиона евро.

У клуба из Афин будет опция выкупа 28-летнего футболиста за 12 миллионов евро.

Чтобы вернуться в греческий чемпионат, Ливай согласился на сокращение зарплаты с 3,5 до 2,5 миллиона евро в год.