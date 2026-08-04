Шалимов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Тупее не придумаешь»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о нелепом пенальти в ворота «Спартака» в гостевой игре второго тура РПЛ против «Ахмата».

На 2-й минуте вратарь столичной команды Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

Красно-белые в итоге одержали волевую победу со счетом 2:1.

«По поводу пенальти в ворота «Спартака» – это из серии «тупее не придумаешь». О таком эпизоде говорил в прошлом сезоне Мажич, на эти моменты обязаны акцентировать внимание члены тренерского штаба – а тут Ву говорит после игры, что не знал.

Почему ему не сказали? Кто от «Спартака» был на встрече с Мажичем перед сезоном? Почему у «Спартака» столько глупых пенальти в этом году? Вопросов достаточно много – и они все к тренерскому штабу.

Ву потом исправился после своей ошибки. А в итоге все решил стандарт в исполнении Барко. Удивительная ошибка для такого опытного вратаря, как Шелия», – заявил Шалимов.