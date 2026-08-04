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ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба

Сегодня, 10:18

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал о долге «Генчлербирлиги» за переход нападающего Секу Койта.

На турецкий клуб наложили запрет на регистрацию новых футболистов.

«По информации турецких СМИ, ПФК ЦСКА в вопросе второго транша не был гибок и обратился в ФИФА, в то время как «Генчлербирлиги» проявлял инициативу. Это абсолютная неправда.

Стоит начать с того, что первый транш в рамках еще арендного соглашения «Генчлербирлиги» успешно провел в ПФК ЦСКА (кстати, способ расчетов предложили именно мы). Срок оплаты второго транша за аренду истекал в конце февраля 2026 года.

Наш клуб и на этот раз был традиционно гибок в поиске форм оплаты, тогда как «Генчлербирлиги» в период с февраля по апрель не отвечал на наши письма, в которых мы напоминали об оплате.

Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА, где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней.

И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил еще неделю, однако вопрос вновь не был решен. Мы снова обратились в ФИФА, и только после этого вместе с «Генчлербирлиги» начался активный поиск решений.

Впереди останутся еще 2 транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки», – написал Брейдо.

  • Сообщалось, что «Генчлербирлиги» должен был выкупить трансфер Койта за 1,6 миллиона евро в рассрочку.
  • В прошлом сезоне москвичи отдали малийца в аренду за 400 тысяч евро в турецкий клуб с обязательным выкупом.

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Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Генчлербирлиги ЦСКА Койта Секу
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