Турецкий клуб в рассрочку расплатится с ЦСКА за трансфер легионера

«Генчлербирлиги» активирует обязательную опцию приобретения нападающего Секу Койта у ЦСКА.

Турецкий клуб выкупит трансфер малийца за 1,6 миллиона евро. Красно-чeрные заплатят за игрока в рассрочку в 2026 и 2027 годах.

Срок контракта Койта с «Генчлербирлиги», выступавшего за команду на правах аренды, рассчитан ещe на 2 года.

В минувшем сезоне 26-летний форвард вместе с Метеханом Мимароглу стал самым результативным игроком команды в Суперлиге. Они забили по 6 мячей.