Турецкий клуб в рассрочку расплатится с ЦСКА за трансфер легионера

«Генчлербирлиги» активирует обязательную опцию приобретения нападающего Секу Койта у ЦСКА.
Турецкий клуб выкупит трансфер малийца за 1,6 миллиона евро. Красно-чeрные заплатят за игрока в рассрочку в 2026 и 2027 годах.
Срок контракта Койта с «Генчлербирлиги», выступавшего за команду на правах аренды, рассчитан ещe на 2 года.
В минувшем сезоне 26-летний форвард вместе с Метеханом Мимароглу стал самым результативным игроком команды в Суперлиге. Они забили по 6 мячей.
- Всего Койта провел за «Генчлербирлиги» 32 игры, а в начале минувшего сезона сыграл за ЦСКА в 7 встречах, где отметился 1 ассистом.
- За аренду игрока, без учета суммы выкупа контракта, москвичи получили от турецкого клуба 400 тысяч евро.