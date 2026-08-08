Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги матча с «Ростовом».
- Встреча проходила в рамках 3-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене».
- Команды сыграли вничью со счетом 0:0.
- Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице.
– Результат неудовлетворительный: хотелось бы выиграть. Что касается качества игры, то провели не самый лучший матч. Не получилось создать моменты. Так что итог закономерный.
– Почему не получилось?
– На неделе был тяжелый кубковый матч с «Локомотивом». Очень много эмоций оставили там.
– Замены все сделали к 67‑й минуте.
– Хотелось бы, чтобы более активно мы играли вверху. Но что есть, то есть
Источник: «Матч ТВ»