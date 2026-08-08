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Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»

8 августа, 23:09
11

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги матча с «Ростовом».

  • Встреча проходила в рамках 3-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене».
  • Команды сыграли вничью со счетом 0:0.
  • Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице.

– Результат неудовлетворительный: хотелось бы выиграть. Что касается качества игры, то провели не самый лучший матч. Не получилось создать моменты. Так что итог закономерный.

– Почему не получилось?

– На неделе был тяжелый кубковый матч с «Локомотивом». Очень много эмоций оставили там.

– Замены все сделали к 67‑й минуте.

– Хотелось бы, чтобы более активно мы играли вверху. Но что есть, то есть

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (11)
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Кривая да нелёгкая
1786219956
Тренеришка сделал непонятные замены и цска остановился
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САДЫЧОК
1786221081
Как, можно выпускать в основе Баринова , Облякова , Гайича ? Это же игроки глухого запаса! А у Ростова значит легкий кубковый матч на неделе был ?Третий выезд подряд, если что.
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Mirak92
1786223650
по ходу сезона чамоданы соберешь!
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boris63
1786225469
Игра команды полный швах, отмазка тренера, детская. Замены непонятные, забивать некому.
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jerry093
1786232793
Игдисомыч, не нужно тебе это, иди в клуб второй восьмерки, не мучай себя. Там хотя-бы ожидания не будут, а тут тебя с гавной сожрут
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Бан
1786252073
Надо на матч выпускать лучших, а ******** из "уважаемых", "заслуженных" и прочих... Ведь явно есть состав, который показывает игру, но Игдисамову видимо не хватает авторитета, чтобы постоянно его наигрывать.
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oyabun
1786252498
Сочувствую болельщикам ЦСКА. Тренера вам, видимо, на распродаже подыскали. Что подешевле.
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Garrincha58
1786255517
Ах вы кони мои кони привередливые
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Cleaner
1786263413
ПОЗОРНАЯ ничья с явным аутсайдером на СВОЕМ поле!!! Плохому тренеру всегда что то мешает...((((((((((((((((((((((((((
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