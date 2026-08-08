Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги матча с «Ростовом».

Встреча проходила в рамках 3-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене».

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице.

– Результат неудовлетворительный: хотелось бы выиграть. Что касается качества игры, то провели не самый лучший матч. Не получилось создать моменты. Так что итог закономерный.

– Почему не получилось?

– На неделе был тяжелый кубковый матч с «Локомотивом». Очень много эмоций оставили там.

– Замены все сделали к 67‑й минуте.

– Хотелось бы, чтобы более активно мы играли вверху. Но что есть, то есть