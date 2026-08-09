Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил интерес из Европы к защитнику Кириллу Данилову.

«Интерес к Данилову от европейских клубов этим летом действительно был. «Марсель»? Возможно. Но если мы считаем, что Кисляка пока отпускать не пришло время, то Данилова – тем более. Это был его первый сезон, поэтому пока точно не время.

Интерес был серьeзный: в диалогах фигурировала сумма от 6 млн евро, скажем так, однако мы не вступали непосредственно в переговоры», – сказал Бабаев.