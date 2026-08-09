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  • Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника

Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника

9 августа, 13:46
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил интерес из Европы к защитнику Кириллу Данилову.

«Интерес к Данилову от европейских клубов этим летом действительно был. «Марсель»? Возможно. Но если мы считаем, что Кисляка пока отпускать не пришло время, то Данилова – тем более. Это был его первый сезон, поэтому пока точно не время.

Интерес был серьeзный: в диалогах фигурировала сумма от 6 млн евро, скажем так, однако мы не вступали непосредственно в переговоры», – сказал Бабаев.

  • Данилов дебютировал за ЦСКА в марте.
  • У 18-летнего Кирилла 18 матчей за ЦСКА.
  • Помимо «Марселя» Даниловым интересуется «Комо».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Данилов Кирилл
Комментарии (5)
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Просто-333
1786272977
Судя по заголовку 6 лямов предложили несколько клубов в складчину
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Willow
1786273190
Жадность клуба, пока интерес есть нужно отпускать, тем более в такие клубы, плюс прописывать 50% от будущей перепродажи
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FCSpartakM
1786274542
пока не понятно, почему им интересуются. Может видят задатки, которые могут развиться, но сейчас - это не серьезный защитник даже для РПЛ
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DOCTOR PENALTY
1786280139
Маркетинговый ход, не более.
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Oldtrafford83
1786336963
Надо ехать в Комо, развитие и отдых в одном месте))
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