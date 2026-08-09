Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о старте сезона.
– Какой лимит доверия у Дмитрия Игдисамова? ЦСКА достаточно готов к сезону?
– После третьего тура задавать вопрос о лимите доверия не совсем корректно. Да, в плане результатов, конечно, хотелось большего. Но я бы не назвал это катастрофой, которая предполагает говорить о кредите доверия. У Дмитрия Игоревича длительный контракт, мы в него верим, он работает. Понятно, что сложности есть. Но они могли бы быть при любом тренере. Здесь нет причинно-следственной связи.
- В первых трех турах РПЛ у ЦСКА пять очков.
- Игдисамов впервые самостоятельно тренирует на взрослом уровне.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»