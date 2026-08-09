Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о старте сезона.

– Какой лимит доверия у Дмитрия Игдисамова? ЦСКА достаточно готов к сезону?

– После третьего тура задавать вопрос о лимите доверия не совсем корректно. Да, в плане результатов, конечно, хотелось большего. Но я бы не назвал это катастрофой, которая предполагает говорить о кредите доверия. У Дмитрия Игоревича длительный контракт, мы в него верим, он работает. Понятно, что сложности есть. Но они могли бы быть при любом тренере. Здесь нет причинно-следственной связи.