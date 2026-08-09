Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клуб мог купить у «Рубина» форварда Мирлинда Даку.

– Даку был в списке. Безусловно, это сильный, интересный игрок. Но мы посчитали, что условия, которые предполагает этот трансфер, нерациональны.

– Речь о зарплате?

– Всe в совокупности.