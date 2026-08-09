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  • Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»

Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»

9 августа, 11:17
27

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клуб мог купить у «Рубина» форварда Мирлинда Даку.

– Даку был в списке. Безусловно, это сильный, интересный игрок. Но мы посчитали, что условия, которые предполагает этот трансфер, нерациональны.

– Речь о зарплате?

– Всe в совокупности.

  • Даку выкрикивал оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии после матча Евро-2024 между Албанией и Хорватией.
  • Фанаты «Спартака» выступили против трансфера албанского нападающего по политическим причинам.
  • «Спартак» заплатил за Даку 11 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Даку Мирлинд Бабаев Роман
Комментарии (27)
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Cleaner
1786264222
Управленцы ЦСКА - вот кто реально НЕРАЦИОНАЛЕН!!!...(((
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FCSpartakM
1786264761
11 мультов за топ -3 форварда РПЛ -это норма. Зенит примерно за столько же взял сашу дельфинария. ЗП он не сильно больше запросил, чем была в рубине. Возможно, Даку их просто сам послал, так как я не верю,что имея 15 мультов на некого ЖУана, они зажали на Даку меньшую сумму.
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ТяжелаяАртиллерия
1786266016
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ScarlettOgusania
1786266637
Бабаев "рационально" накупил бразильских игроков с пляжа Копакабаны, но толку от этих рациональных покупок - ноль...🤭
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elvodemov
1786270419
Комментарий скрыт модератором
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FWSPM
1786273649
да было понятно что это одни разговоры. если бы готовы были платить не отдавали бы своего лучшего защитника бичам как последние клоуны.
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Томик
1786275962
После покупки Баринова и гениального обмена Дивеева на человека, условно называемого нападающим, что-то говорить о рациональности...
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Beskow
1786276978
Нет бы сказал, как есть, мы по миру идём..
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АЛЕКС 58
1786277378
У турков не пойми кого дороже купить собирались! Кому ты,п.а.даль еврейская лапшу вешаешь?
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Snek
1786278387
Зачем вообще что-то объяснять? Скажите просто, что мы теперь крепкий середняк и рассчитываем только на собственных воспитанников и недорогих юных латиносов, если выстрелит, то поборемся за чемпионство, если не выстрелит, будем в середине таблицы болтаться.
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