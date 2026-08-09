Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клуб мог купить у «Рубина» форварда Мирлинда Даку.
– Даку был в списке. Безусловно, это сильный, интересный игрок. Но мы посчитали, что условия, которые предполагает этот трансфер, нерациональны.
– Речь о зарплате?
– Всe в совокупности.
- Даку выкрикивал оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии после матча Евро-2024 между Албанией и Хорватией.
- Фанаты «Спартака» выступили против трансфера албанского нападающего по политическим причинам.
- «Спартак» заплатил за Даку 11 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»