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«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову

9 августа, 14:24
3

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о потенциальной отставке главного тренера Михаила Галактионова.

  • У «Локомотива» после трех туров два очка
  • В следующем туре «Локо» сыграет на выезде против «Оренбурга».
  • Москвичи не брали РПЛ с 2018 года.

– По Галактионову видно, что он недоволен и расстроен. Мы не исключаем, что тренер может психануть на все это и уйти?

– Вполне возможно, что он может психануть и уйти. Но, вы знаете, если он уйдет, не факт, что найдет себе команду. Галактионов ведь не супер какой тренер, это не Семин, не Газзаев и даже не Слуцкий далеко. Поэтому психануть-то ты можешь, но куда уйдешь? Свято место пусто не будет, на место Галактионова найдут тренера – и не хуже.

Возьмите того же Евсеева Вадика, он железнодорожник, по крайней мере зажжет команду. У него всегда глаза горят, он никогда руки не сложит. А здесь... Галактионова, может быть, понять можно. Но я бы на его месте так себя не вел. Ты же тренер, да, у тебя трудности есть, решай их, что ж теперь?

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Мх Галактионов Михаил Евсеев Вадим
Комментарии (3)
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rash1959
1786278662
Ладно хоть закончились предлагания Спартаку по разным поводам и без. Пусть теперь кони-лохи-менты выбирают кандидатуры.
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paracetamol
1786282931
Галактионов даже не Семак!
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