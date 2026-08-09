«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о потенциальной отставке главного тренера Михаила Галактионова.

У «Локомотива» после трех туров два очка

В следующем туре «Локо» сыграет на выезде против «Оренбурга».

Москвичи не брали РПЛ с 2018 года.

– По Галактионову видно, что он недоволен и расстроен. Мы не исключаем, что тренер может психануть на все это и уйти?

– Вполне возможно, что он может психануть и уйти. Но, вы знаете, если он уйдет, не факт, что найдет себе команду. Галактионов ведь не супер какой тренер, это не Семин, не Газзаев и даже не Слуцкий далеко. Поэтому психануть-то ты можешь, но куда уйдешь? Свято место пусто не будет, на место Галактионова найдут тренера – и не хуже.

Возьмите того же Евсеева Вадика, он железнодорожник, по крайней мере зажжет команду. У него всегда глаза горят, он никогда руки не сложит. А здесь... Галактионова, может быть, понять можно. Но я бы на его месте так себя не вел. Ты же тренер, да, у тебя трудности есть, решай их, что ж теперь?