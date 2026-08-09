Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов высказался о ситуации в клубе.

«У прошлого тренера ЦСКА Фабио Челестини не было контакта с футболистами. Сейчас получается то же самое. Игдисамов меняет лидеров команды раз за разом, и мне сложно как‑то объяснить эти замены. Из‑за них страдает качество игры. Как бы армейцам второй год подряд не наступить на те же грабли!

Понятно, что у команды проблемы в атаке, и мне кажется, что ЦСКА нужен центральный нападающий. Думаю, что с нынешним составом ЦСКА невозможно бороться за топ‑3 чемпионата», – сказал Радимов.