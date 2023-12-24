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    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
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    Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся

    Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся

    Ушел из «Сьона» и чуть не перешел в «Монако».

    В Швейцарии вылетел самый титулованный клуб. Фанаты сорвали матч и потребовали сдать форму

    В Швейцарии вылетел самый титулованный клуб. Фанаты сорвали матч и потребовали сдать форму

    Беспорядки на матчах «Грассхоппера» возникают уже не первый раз.

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    Помните Митрюшкина? Он не играл больше года

    Помните Митрюшкина? Он не играл больше года

    Восстановился, но дальше никаких гарантий.

    4

    Зачем фанаты кидают на поле теннисные мячи и джойстики?

    Зачем фанаты кидают на поле теннисные мячи и джойстики?

    Странный протест в Швейцарии.

    4

    Бывший вратарь «Спартака» покоряет Швейцарию. Как у него дела?
    Герой

    Бывший вратарь «Спартака» покоряет Швейцарию. Как у него дела?

    Антон Митрюшкин в отличной форме, но ему нужны перемены.

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    Эмери ушел в «ПСЖ». Думбия перешел в «Базель». Дайджест событий дня
    Итоги дня

    Эмери ушел в «ПСЖ». Думбия перешел в «Базель». Дайджест событий дня

    «Рубин» нацелился на Нойштедтера. Бердыев может расторгнуть контракт с «Ростовом». «Ливерпуль» оформил трансфер Мане. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    4

    Вылет «Цюриха» обернулся беспорядками на улицах города
    Гнев

    Вылет «Цюриха» обернулся беспорядками на улицах города

    Именитый швейцарский клуб впервые в истории вылетел из элитного дивизиона. «Бомбардир» показывает, насколько сильно команда Кержакова расстроила жителей города.

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    Кержаков забил первый официальный гол за «Цюрих». Гвардиолу могут уволить из «Баварии». Дайджест событий дня

    Кержаков забил первый официальный гол за «Цюрих». Гвардиолу могут уволить из «Баварии». Дайджест событий дня

    «Зенит» с «Бенфикой» рассудит итальянская бригада арбитров. «Арсенал» одолел «Лестер». Сборная России победила в «Кубке Легенд». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    1

    Аделина Сотникова - красотка, которая влюбила Кержакова в фигурное катание

    Аделина Сотникова - красотка, которая влюбила Кержакова в фигурное катание

    «Ой, не для прессы эта фотография», - прокомментировала Аделина Сотникова селфи с Александром Кержаковым и рассказала, что у фигурного катания появился новый фанат. «Бомбардир» собрал фото одной из самых симпатичных спортсменок России, из-за которой не стыдно знать, что такое лутц и кантилевер (нет, мы не знаем).

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    Швейцария. Суперлига, 23 тур
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    3.65
    П2
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    3.8
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    Люцерн
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    Ивердон
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    1
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    3Санкт-Галлен22113832:2836
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    5Цюрих2289534:2333
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