Тест: сможете ли вы подписать звезду в свой клуб
У нее о-о-очень много условий.
Аделина Сотникова - красотка, которая влюбила Кержакова в фигурное катание
«Ой, не для прессы эта фотография», - прокомментировала Аделина Сотникова селфи с Александром Кержаковым и рассказала, что у фигурного катания появился новый фанат. «Бомбардир» собрал фото одной из самых симпатичных спортсменок России, из-за которой не стыдно знать, что такое лутц и кантилевер (нет, мы не знаем).
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Янг Бойз
|22
|14
|5
|3
|47:19
|47
|2
|Серветт
|22
|11
|8
|3
|39:26
|41
|3
|Санкт-Галлен
|22
|11
|3
|8
|32:28
|36
|4
|Люцерн
|22
|10
|4
|8
|31:32
|34
|5
|Цюрих
|22
|8
|9
|5
|34:23
|33
|6
|Лугано
|22
|10
|3
|9
|39:33
|33
|7
|Винтертур
|22
|9
|4
|9
|39:42
|31
|8
|Ивердон
|22
|7
|5
|10
|27:44
|26
|9
|Грассхоппер
|22
|7
|4
|11
|29:29
|25
|10
|Базель
|22
|7
|4
|11
|25:32
|25
|11
|Лозанна-Спорт
|22
|5
|6
|11
|28:36
|21
|12
|Стад Лозанна Уши
|22
|3
|5
|14
|21:47
|14
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Нсаме
|Янг Бойз
|9
|2
|Сене
|Лозанна-Спорт
|9
|3
|Целар
|Лугано
|8
|4
|Аколо
|Санкт-Галлен
|8
|5
|Бедья
|Серветт
|8
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Штеффен
|Лугано
|9
|2
|Гарсия
|Янг Бойз
|5
|3
|Блум
|Янг Бойз
|5
|4
|Гантенбайн
|Винтертур
|5
|5
|Корбяну
|Грассхоппер
|4