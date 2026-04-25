Челестини выступил в стиле Черчесова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0).

– Результат не понравился, потому что мы не выиграли, но я видел, что команда сражается и соревнуется. В Казани было тяжелое поле, с «Рубином» играть непросто, эта команда на ходу. И было фундаментально важно не пропустить гол, чтобы дать нам возможность побеждать.

Баринов провел такой же матч, как и вся команда, он выкладывался. Отдает всего себя, он предан команде, мы на него рассчитываем в любой ситуации. Мне бы хотелось, чтобы вся команда играла чуть получше, но сейчас мы находимся немного в другом моменте – пытаемся восстановить общекомандную энергию и динамику. Сегодня я видел команду.

– В первом тайме «Рубин» больше владел мячом. Это была ваша инициатива отдать преимущество сопернику?

– Нет. В день, когда я скажу такое, я больше не буду тренером этой команды. Но что правда, при отборе мы оборонялись чуть по‑другому, что предполагает, что у соперника может быть чуть больше владения мячом. Сегодня мы более грамотно играли, когда не хотели очень сильно рисковать. И если ты играешь так, у соперника больше владения получается. Это не было нашим планом, но это могло произойти.

– Второй тайм получился куда лучше. В чем видите причины кризиса?

– Сложный вопрос. Футбол – это общекомандная динамика, и мы будем в таком состоянии до самого конца. Сегодня видел команду, которая хочет завершить сезон хорошо, она хочет бороться за что‑то в лиге и в Кубке. Это тоже является важным моментом помимо игры на ноль. Но кризис… мне не нравится слово «кризис». У нас сложный период времени. В конце концов, это мой первый год в России. Сыграть вничью с «Крыльями Советов» – не очень хороший результат. А «Локомотив» сегодня им проиграл. Мы не выиграли у «Ростова», и «Динамо» сыграло с ними 3:3. Мы с «Рубином» сыграли вничью, а «Динамо» проиграло им в прошлом туре дома. Я вижу, что в России очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, это так и есть, но мы решим эту проблему.