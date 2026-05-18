ЦСКА призвали не назначать экс-тренера «Спартака»: «Нахер он нужен»

Юрист, агент Антон Смирнов выступил против назначения Паоло Ваноли в ЦСКА.
Ранее агент итальянца заявил, что Ваноли готов вернуться в Россию и возглавить ЦСКА.
«Может, кто забыл, но это говорит агент чудака, который сбежал из России одним из первых с началом СВО. Нахер он тут нужен кому», – написал Смирнов.
- Ваноли тренировал «Спартак» в 2022 году. При нем команда выиграла Кубок России, победив в финале в «Лужниках» «Динамо» (2:1).
- Затем Ваноли работал в Серии А.
- ЦСКА ищет нового тренера после увольнения Фабио Челестини.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова