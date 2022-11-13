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    Паоло Ваноли

    Тренер
    Имя Паоло
    Фамилия Ваноли
    Команда Венеция
    Гражданство Италия
    Дата рождения 12 августа 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак 4 1 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.01.2022 Спартак 2 : 2 Слован
    02.02.2022 Спартак 0 : 0 Рига
    08.02.2022 Спартак 3 : 1 Урал
    11.02.2022 Спартак 1 : 1 Пюник
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