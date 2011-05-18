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Серия А 2026/2027
Команды
Фиорентина
Паоло Ваноли
Паоло Ваноли
Фиорентина
Италия
12 августа 1972 (54)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
1 октября
Серия А. «Фиорентина» под руководством экс-тренера «Спартака» устояла против «Наполи» (1:1)
20 сентября
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
7 сентября
4
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
Еще один тренер, сбежавший из России в 2022 году, готов вернуться в РПЛ
6 июля
17
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака»
5 июня
2
ЦСКА призвали не назначать экс-тренера «Спартака»: «Нахер он нужен»
18 мая
11
Серия A. «Милан» ушел от поражения в матче с «Фиорентиной» на 90-й минуте, экс-тренера «Спартака» удалили
11 января
Экс-тренера «Спартака» могут уволить через 1,5 месяца после назначения
2025.12.16 15:30
1
Лига конференций. Экс-тренер «Спартака» нанес поражение украинскому «Динамо» (2:1)
2025.12.11 22:50
1
Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А
2025.11.07 17:05
4
Экс-тренер «Спартака» возглавит «Фиорентину»
2025.11.05 22:22
«Дженоа» рассматривает экс-тренера «Спартака» на замену Виейра
2025.11.01 20:46
1
Стала известна позиция «Спартака» по Ваноли
2025.10.13 10:27
2
Мостовой прокомментировал возможное возвращение Ваноли в «Спартак»
2025.10.12 19:12
8
Канчельскис высказался о возможном возвращении Ваноли в «Спартак»
2025.10.12 17:53
2
Ваноли готов заменить Станковича в «Спартаке»
2025.10.12 11:45
18
Агент Ваноли сказал, может ли тренер вернуться в «Спартак»
2025.08.11 14:11
Бывший тренер «Спартака» уволен из клуба Серии A
2025.06.05 13:05
1
В «Торино» рассказали о состоянии Ваноли, упавшего в обморок во время матча
2025.05.03 15:03
1
Фото
Экс-тренер «Спартака» упал в обморок во время матча Серии А
2025.05.03 10:55
3
Серия А. «Торино» Ваноли победил «Милан» (2:1)
2025.02.22 21:58
1
Тренер «Торино» Ваноли прояснил ситуацию с трансфером Илича в «Спартак»
2025.02.13 16:24
5
Ваноли поможет «Спартаку» осуществить второй самый дорогой трансфер в истории клуба
2025.01.28 21:47
7
Серия А. «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью (1:1), Влашич забил, Ваноли удалили
2025.01.11 22:08
Серия А. «Интер» победил «Торино» Ваноли (3:2), у Тюрама хет-трик, Влашич забил
2024.10.05 23:43
Серия А. «Торино» Ваноли на выезде победил «Верону» (3:2) и возглавил таблицу
2024.09.21 00:01
Экс-тренера «Спартака» признали лучшим в Серии А в августе
2024.09.13 18:43
Серия А. Мората помог «Милану» уйти с 0:2 против «Торино» Ваноли (2:2) в дебютном матче Фонсеки
2024.08.17 23:53
Фото
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Торино»
2024.06.21 20:35
3
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