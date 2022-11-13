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Паоло Ваноли
Тренер
Имя
Паоло
Фамилия
Ваноли
Команда
Венеция
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 августа 1972
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2022
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Спартак
4
1
0
3
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
28.01.2022
Спартак
2 : 2
Слован
02.02.2022
Спартак
0 : 0
Рига
08.02.2022
Спартак
3 : 1
Урал
11.02.2022
Спартак
1 : 1
Пюник
16 февраля
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5 января
10:26
«Осадок небольшой остался». Джикия – об уходе Ваноли из «Спартака»
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13 ноября 2022
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12 ноября 2022
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11 ноября 2022
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27 сентября 2022
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18:23
«Нет продвижений по новому клубу». Агент Ваноли – о будущем тренера
21 сентября 2022
08:17
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09:06
Мостовой: «Почему все твердят про гениальность Абаскаля? Ваноли выиграл со «Спартаком» Кубок»
2
14 августа 2022
23:10
Умяров сравнил Абаскаля и Ваноли
3
5 августа 2022
19:52
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
3 августа 2022
19:19
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
2 августа 2022
18:40
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