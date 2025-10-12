Канчельскис высказался о возможном возвращении Ваноли в «Спартак»

Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном возвращении Паоло Ваноли в «Спартак». Ранее стало известно, что итальянский специалист готов сменить на посту главного тренера Деяна Станковича.
«Когда Ваноли приедет, тогда и будем общаться. У руководства «Спартака» семь пятниц на неделе. Станкович пока в команде, руководит.
«Спартак» может бросаться из крайности в крайность и взять итальянского тренера. Но если там работают здравомыслящие люди, должны сделать выводы, как Ваноли ушeл из клуба», – сказал Канчельскис.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. При нем клуб выиграл Кубок.
- После этого Ваноли тренировал «Венецию» и «Торино».
Источник: «Чемпионат»