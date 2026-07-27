Генич назвал команду с самым привлекательным футболом в 1-м туре РПЛ

Комментатор Константин Генич назвал команду, которая продемонстрировала наиболее яркую игру в 1-м туре РПЛ. По его мнению, это «Спартак».

– Этот футбол «Родины» привлекательнее, чем у «Факела». Думаю, что они с этим футболом могут и «Оренбург» прибить и зацепить ещe в матчах с командами, которые не так бегут и не так быстро передают мяч, как это делал «Спартак». Потому что в первом тайме «Спартак», на мой взгляд, показал самый привлекательный футбол в 1-м туре. Хоть и забил всего один мяч.

– А «Зенит»?

– Ну, опять-таки, на мой взгляд, это «Акрон» сделал всe, чтобы «Зенит» забил три [в первом тайме]. Он более академичный был. Но «Спартак» как двигался?! Как они в этих комбинациях друг друга дополняют?! Как Карседо чувствует команду?!