РПЛ. «Краснодар» победил «Рубин» (3:1), играя с 18-й минуты в большинстве

«Краснодар» обыграл «Рубин» в 1-м туре РПЛ. Встреча проходила в Казани и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
На гол Мирлинда Даку краснодарцы ответили забитыми мячами Хуана Боселли, Никиты Кривцова и Кристиана.
«Рубин» с 18-й минуты играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Илья Рожков.
Россия. Премьер-лига. 1 тур
Рубин - Краснодар - 1:3 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Даку, 12; 1:1 - Х. Боселли, 45+6; 1:2 - Н. Кривцов, 53; 1:3 - Кристиан, 90+4.
Источник: «Бомбардир»