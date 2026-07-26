РПЛ. «Краснодар» победил «Рубин» (3:1), играя с 18-й минуты в большинстве

«Краснодар» обыграл «Рубин» в 1-м туре РПЛ. Встреча проходила в Казани и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

На гол Мирлинда Даку краснодарцы ответили забитыми мячами Хуана Боселли, Никиты Кривцова и Кристиана.

«Рубин» с 18-й минуты играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Илья Рожков.