Круговой отреагировал на слова Бубнова – он пообещал пройтись голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на слова Александра Бубнова. Эксперт ранее заявил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства московской команды.
– Замотивировали тебя слова Бубнова, который пообещал пройтись голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА?
– Нет, конечно. Видел эти слова, но не хотелось бы на них как-то реагировать. Не хочется делать никаких громких заявлений, если говорить о целях на сезон. Мы двигаемся дальше, идем от игры к игре.
- ЦСКА одержал победу над «Балтикой» (2:1) в 1-м туре РПЛ.
- Круговой отметился результативной передачей.
Источник: «Спорт-Экспресс»