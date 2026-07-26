Круговой отреагировал на слова Бубнова – он пообещал пройтись голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на слова Александра Бубнова. Эксперт ранее заявил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства московской команды.

– Замотивировали тебя слова Бубнова, который пообещал пройтись голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА?

– Нет, конечно. Видел эти слова, но не хотелось бы на них как-то реагировать. Не хочется делать никаких громких заявлений, если говорить о целях на сезон. Мы двигаемся дальше, идем от игры к игре.