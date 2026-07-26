Чернов – о выступлении за «Спартак»: «Последние полгода не очень, чуть задело»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов вспомнил период выступления за «Спартак».

«Все было отлично. Последние полгода только не очень. Но там и травма была, и отношение поменялось.

Потревожило ли это меня? Чуть задело, но не страшно. Я однозначно вырос в «Спартаке» как игрок. В этом клубе совершенно другое давление. Для меня это был хороший опыт», – сказал Чернов.