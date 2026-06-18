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Экс-спартаковец Чернов подписал контракт с новым клубом

Вчера, 15:47
3

«Крылья Советов» объявили о возвращении центрального защитника Никиты Чернова.

30-летний футболист вернулся в самарский клуб после истечения контракта со «Спартаком».

С «Крыльями» он заключил соглашение на три года.

  • Рыночная стоимость Чернова – 1,5 миллиона евро.
  • Он уже выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2021 год, а также в сезоне-2025/26.
  • Общая статистика центрбека в составе самарцев: 100 матчей, 7 голов, 4 ассиста.
  • Сообщалось, что ему будут платить 3,5 миллиона рублей в месяц.

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Источник: сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Трансферы Крылья Советов Спартак Чернов Никита
Комментарии (3)
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zigbert
1781788354
Удачи в Крыльях Никита.
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Цугундeр
1781794036
"Вернулся я на Родину. Опять сегодня дома я. И, сняв фуражку вежливо, приветствую девчат. Гуляют с ними об руку ребята незнакомые, И только песни старые по-прежнему звучат.."(с)) Удачи.
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alefreddy
1781800331
доброго пути
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