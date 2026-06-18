Экс-спартаковец Чернов подписал контракт с новым клубом

«Крылья Советов» объявили о возвращении центрального защитника Никиты Чернова.
30-летний футболист вернулся в самарский клуб после истечения контракта со «Спартаком».
С «Крыльями» он заключил соглашение на три года.
- Рыночная стоимость Чернова – 1,5 миллиона евро.
- Он уже выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2021 год, а также в сезоне-2025/26.
- Общая статистика центрбека в составе самарцев: 100 матчей, 7 голов, 4 ассиста.
- Сообщалось, что ему будут платить 3,5 миллиона рублей в месяц.
Источник: сайт «Крыльев Советов»