В «Динамо» объяснили уход Жиркова

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об уходе тренеров.
– Почему при формировании тренерского штаба ушли Шаронов и Жирков?
– У них закончились контракты. А у Сандро свое видение тренерского штаба.
– В штабе остался тренер вратарей Изотов. Если я правильно трактую мнения динамовских болельщиков, это пока самый критикуемый член штаба. Почему он остался в штабе?
– Дмитрий входил во все тренерские штабы до этого. Предложение его сохранить было от Сандро, оно было ожидаемым. Это тренер вратарей «Динамо», работающий в клубе давно, и он остается в штабе.
- Жирков с января по май 2026 года входил в тренерский штаб Ролана Гусева.
- После назначения Сандро Шварца он покинул столичный клуб.
- Для экс-защитника это первый опыт в тренерской карьере.
Источник: «РБ Спорт»