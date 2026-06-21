В «Динамо» объяснили уход Жиркова

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об уходе тренеров.

– Почему при формировании тренерского штаба ушли Шаронов и Жирков?

– У них закончились контракты. А у Сандро свое видение тренерского штаба.

– В штабе остался тренер вратарей Изотов. Если я правильно трактую мнения динамовских болельщиков, это пока самый критикуемый член штаба. Почему он остался в штабе?

– Дмитрий входил во все тренерские штабы до этого. Предложение его сохранить было от Сандро, оно было ожидаемым. Это тренер вратарей «Динамо», работающий в клубе давно, и он остается в штабе.