Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»

Стали известны новые подробности готовящегося перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

Российский футболист уходит в турецкий клуб за 25 миллионов евро + 4 миллиона в качестве бонусов.

«Клубы окончательно договорились сегодня в 17:50 мск. Бонусы будут тяжеловыполнимыми для «Локомотива»: чемпионство, бомбардирские успехи и так далее.

Также клубы договорились, что 25 миллионов евро будут выплачены в рассрочку в течение двух лет», – сообщил источник.