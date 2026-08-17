Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»

Стали известны новые подробности готовящегося перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».
Российский футболист уходит в турецкий клуб за 25 миллионов евро + 4 миллиона в качестве бонусов.
«Клубы окончательно договорились сегодня в 17:50 мск. Бонусы будут тяжеловыполнимыми для «Локомотива»: чемпионство, бомбардирские успехи и так далее.
Также клубы договорились, что 25 миллионов евро будут выплачены в рассрочку в течение двух лет», – сообщил источник.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
- Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.
- Ранее он был в селекционных списках «ПСЖ».
Источник: «Чемпионат»