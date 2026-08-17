Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, отреагировала на критические высказывания, связанные с именем новорожденного ребенка.
- 6 августа у Карпиных родился первый сын.
- Его назвали Даниэль.
- Ранее Валерий Карпин говорил, что хочет сына Жорика.
«А можно уже как-то пережить и в конце концов проработать с психологом столь глубокую травму, связанную с выбором имени для нашего сына?
Приносим глубочайшие извинения за то, что не оправдали возложенных надежд и позволили себе такую вопиющую самонадеянность – самостоятельно выбрать имя собственному ребенку, не проведя предварительно всенародный референдумм и не заручившись поддержкой широкой общественности.
Обещаем впредь столь судьбоносные решения без согласования с общественностью не принимать», – написала Карпина в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»