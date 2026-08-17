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Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына

17 августа, 18:10
12

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, отреагировала на критические высказывания, связанные с именем новорожденного ребенка.

  • 6 августа у Карпиных родился первый сын.
  • Его назвали Даниэль.
  • Ранее Валерий Карпин говорил, что хочет сына Жорика.

«А можно уже как-то пережить и в конце концов проработать с психологом столь глубокую травму, связанную с выбором имени для нашего сына?

Приносим глубочайшие извинения за то, что не оправдали возложенных надежд и позволили себе такую вопиющую самонадеянность – самостоятельно выбрать имя собственному ребенку, не проведя предварительно всенародный референдумм и не заручившись поддержкой широкой общественности.

Обещаем впредь столь судьбоносные решения без согласования с общественностью не принимать», – написала Карпина в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Император 1
1786979905
Может хватит эту истеричку здесь публиковать.
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...уефан
1786980466
...дневальный, что делает эта тупая курица-несушка у нас в расположении!?...
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ТяжелаяАртиллерия
1786981964
Комментарий скрыт модератором
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Александр-Балашов-google
1786983652
Вообще как то пох, как они там назвали сына. Неужели больше не о чем написАть?
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mihail200606
1786984083
Зачем это здесь непонятно.. лучше даже бы не обращал внимание что там пишут в комментариях.. но курица, видимо, без соцсетей жить не может.. нех выкладывать детей и семью туда
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knikos
1786985922
Молодец ! Классно потроллила неадекватов .
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Krasnodarskiy bombardirch
1786988696
Бзданиэль
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АЛЕКС 58
1787015752
Меньше нужно в соц.сетях выкладывать новости о своём семействе,что жрёте,что пьёте,какой у вас стул,как протекает беременность. Молчала бы меньше,может быть и за умную приняли
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Дэнгил
1787033868
Кому вы нахер нужны сл своим муженьком? Поменьше торчали бы на сайтах,не выпячивалась,Нам до лампы,как вы там,и кого назвали.Займись детьми,и не прись на те сайты,где ты нежеланна
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