Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, отреагировала на критические высказывания, связанные с именем новорожденного ребенка.

6 августа у Карпиных родился первый сын.

Его назвали Даниэль.

Ранее Валерий Карпин говорил, что хочет сына Жорика.

«А можно уже как-то пережить и в конце концов проработать с психологом столь глубокую травму, связанную с выбором имени для нашего сына?

Приносим глубочайшие извинения за то, что не оправдали возложенных надежд и позволили себе такую вопиющую самонадеянность – самостоятельно выбрать имя собственному ребенку, не проведя предварительно всенародный референдумм и не заручившись поддержкой широкой общественности.

Обещаем впредь столь судьбоносные решения без согласования с общественностью не принимать», – написала Карпина в соцсетях.