Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о гостевой победе красно-белых над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ.
Он считает, что главный арбитр Андрей Прокопов помогал москвичам победить после того, как они во второй раз вышли вперед в матче.
– Как вам игра «Спартака»?
– В первой половине матча москвичи хорошо смотрелись, давили. На удивление, Угальде забил трудовой мяч. А вот второй гол гостей получился нелогичный: мяч просто удачно отскочил. Дальше судья, на мой взгляд, помогал красно-белым победить.
– Почему «Балтика» так быстро отыгралась?
– У «Спартака» есть проблемы в обороне. Часто они это компенсируют грубой игрой. И судьи часто это расценивают просто как жeсткую борьбу.
Запомнилось, как в одном из эпизодов Солари жeстко въехал ногой в ногу соперника и арбитр даже карточку не дал. А через несколько минут Солари стал имитировать, что ему попали по лицу, хотя было видно, что даже по груди ему не попали. При этом судья наказал игрока «Балтики» карточкой.
– Как вам связка Угальде и Даку в нападении и их взаимодействия?
– Ничего. Вроде заработала. Угальде сегодня смотрелся даже лучше Даку. Так бывает. Человек – это кардиограмма, то вверх, то вниз. Сейчас у него показатели идут вверх.
– Приход Даку повлиял на то, что Угальде начал забивать?
– Трудовой мяч у Угальде первый. В матче с «Краснодаром» Агкацев ему подарил гол.
- Голы у «Спартака» забили Манфред Угальде на 20-й минуте и Пабло Солари на 49-й. У «Балтики» отличился Андрей Мендель на 23-й.
- 24-летний Угальде в этом сезоне забил 4 гола в 6 матчах за «Спартак».