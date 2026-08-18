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Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»

18 августа, 09:28
28

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о гостевой победе красно-белых над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ.

Он считает, что главный арбитр Андрей Прокопов помогал москвичам победить после того, как они во второй раз вышли вперед в матче.

– Как вам игра «Спартака»?

– В первой половине матча москвичи хорошо смотрелись, давили. На удивление, Угальде забил трудовой мяч. А вот второй гол гостей получился нелогичный: мяч просто удачно отскочил. Дальше судья, на мой взгляд, помогал красно-белым победить.

– Почему «Балтика» так быстро отыгралась?

– У «Спартака» есть проблемы в обороне. Часто они это компенсируют грубой игрой. И судьи часто это расценивают просто как жeсткую борьбу.

Запомнилось, как в одном из эпизодов Солари жeстко въехал ногой в ногу соперника и арбитр даже карточку не дал. А через несколько минут Солари стал имитировать, что ему попали по лицу, хотя было видно, что даже по груди ему не попали. При этом судья наказал игрока «Балтики» карточкой.

– Как вам связка Угальде и Даку в нападении и их взаимодействия?

– Ничего. Вроде заработала. Угальде сегодня смотрелся даже лучше Даку. Так бывает. Человек – это кардиограмма, то вверх, то вниз. Сейчас у него показатели идут вверх.

– Приход Даку повлиял на то, что Угальде начал забивать?

– Трудовой мяч у Угальде первый. В матче с «Краснодаром» Агкацев ему подарил гол.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Червиченко Андрей Прокопов Андрей
Комментарии (28)
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Литейный 4 (returned)
1787035024
Судьи много лет лояльны к свинарнику. В каждом матче старательно их тащат. Гыгыгы
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alp
1787036203
во-во. именно поэтому спамовские громче и звонче всех визжат, что судьи Зениту помогают.
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Айболид
1787037094
— Буря! Скоро грянет буря! (с) )))))))))))))))
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1787038096
Комментарий скрыт модератором
Ответить
slavа0508
1787038601
Болен человек ...все победы Спартака воспринимает как своё поражение . вот и льёт желчь...
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SLADE2019
1787038710
Вообще то, Балтика матч без своего шизика заканчивать должна была. Второе - где именно судья помог по настоящему, результативно Спартаку? Идиотом был этот боров, идиотом и помрет (живет пусть долго).
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"supermax"
1787039424
Хоть бы каждый раз помогал, и желательно чтоб трофеи были, а то все блохастым да блохастым.... Зпрф
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Красногвардейчик
1787040525
Я бы не сказал, судья просто лох ***********, и упустил нить игры
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k611
1787044163
Нашли кого спросить. У него один вектор мыслей - Спартак такой секой...
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Sergey9999
1787047310
Червиченко не прав!!!
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