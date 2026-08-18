Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о гостевой победе красно-белых над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ.

Он считает, что главный арбитр Андрей Прокопов помогал москвичам победить после того, как они во второй раз вышли вперед в матче.

– Как вам игра «Спартака»?

– В первой половине матча москвичи хорошо смотрелись, давили. На удивление, Угальде забил трудовой мяч. А вот второй гол гостей получился нелогичный: мяч просто удачно отскочил. Дальше судья, на мой взгляд, помогал красно-белым победить.

– Почему «Балтика» так быстро отыгралась?

– У «Спартака» есть проблемы в обороне. Часто они это компенсируют грубой игрой. И судьи часто это расценивают просто как жeсткую борьбу.

Запомнилось, как в одном из эпизодов Солари жeстко въехал ногой в ногу соперника и арбитр даже карточку не дал. А через несколько минут Солари стал имитировать, что ему попали по лицу, хотя было видно, что даже по груди ему не попали. При этом судья наказал игрока «Балтики» карточкой.

– Как вам связка Угальде и Даку в нападении и их взаимодействия?

– Ничего. Вроде заработала. Угальде сегодня смотрелся даже лучше Даку. Так бывает. Человек – это кардиограмма, то вверх, то вниз. Сейчас у него показатели идут вверх.

– Приход Даку повлиял на то, что Угальде начал забивать?

– Трудовой мяч у Угальде первый. В матче с «Краснодаром» Агкацев ему подарил гол.