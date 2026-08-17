Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает слабой селекционную работу московского «Динамо».
– С Гладышевым и Артуром команда никогда не забьет гол.
– Вы считаете, что история со Шварцем – рабочая?
– С этими игроками – нет.
– «Динамо» готово тратиться? Деньги есть?
– Деньги есть. Но ими еще надо распорядиться, а не говно купить.
– Вы видите, в чем сейчас проблема покупки футболистов?
– Да, пока плохо работает спортивный отдел, который выбирает игроков.
– Раньше выбирал Бувач, а договаривался Гафин?
– Нет, в этом-то и дело. У них был Нариман Акавов и его селекционный отдел, они приносили игроков. Бувач игроков не находил.
– Бувач не находит игроков, не ведет переговоры. За что тогда отвечает спортивный директор?
– Когда приносят игрока, он говорит, хороший или плохой этот футболист. Он ставит знак качества.
За 100 тысяч евро в месяц сидеть с сигарой и выбирать такую *** [ерунду], как Артур, я бы тоже мог.
Или как Рикардо. Или как Рубенс. Это одинаковые футболисты, которые не дают вообще никакой разницы.
- «Динамо» накануне проиграло «Зениту» со счетом 0:3.
- Бело-голубые идут на 10-м месте в таблице РПЛ.
- Клуб этим летом не подписал ни одного новичка, а отпустил уже 6 футболистов.