Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает слабой селекционную работу московского «Динамо».

– С Гладышевым и Артуром команда никогда не забьет гол.

– Вы считаете, что история со Шварцем – рабочая?

– С этими игроками – нет.

– «Динамо» готово тратиться? Деньги есть?

– Деньги есть. Но ими еще надо распорядиться, а не говно купить.

– Вы видите, в чем сейчас проблема покупки футболистов?

– Да, пока плохо работает спортивный отдел, который выбирает игроков.

– Раньше выбирал Бувач, а договаривался Гафин?

– Нет, в этом-то и дело. У них был Нариман Акавов и его селекционный отдел, они приносили игроков. Бувач игроков не находил.

– Бувач не находит игроков, не ведет переговоры. За что тогда отвечает спортивный директор?

– Когда приносят игрока, он говорит, хороший или плохой этот футболист. Он ставит знак качества.

За 100 тысяч евро в месяц сидеть с сигарой и выбирать такую *** [ерунду], как Артур, я бы тоже мог.

Или как Рикардо. Или как Рубенс. Это одинаковые футболисты, которые не дают вообще никакой разницы.