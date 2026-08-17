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  • Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»

Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»

17 августа, 21:21
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Футбольный агент Тимур Гурцкая считает слабой селекционную работу московского «Динамо».

– С Гладышевым и Артуром команда никогда не забьет гол.

– Вы считаете, что история со Шварцем – рабочая?

– С этими игроками – нет.

– «Динамо» готово тратиться? Деньги есть?

– Деньги есть. Но ими еще надо распорядиться, а не говно купить.

– Вы видите, в чем сейчас проблема покупки футболистов?

– Да, пока плохо работает спортивный отдел, который выбирает игроков.

– Раньше выбирал Бувач, а договаривался Гафин?

– Нет, в этом-то и дело. У них был Нариман Акавов и его селекционный отдел, они приносили игроков. Бувач игроков не находил.

– Бувач не находит игроков, не ведет переговоры. За что тогда отвечает спортивный директор?

– Когда приносят игрока, он говорит, хороший или плохой этот футболист. Он ставит знак качества.

За 100 тысяч евро в месяц сидеть с сигарой и выбирать такую *** [ерунду], как Артур, я бы тоже мог.

Или как Рикардо. Или как Рубенс. Это одинаковые футболисты, которые не дают вообще никакой разницы.

  • «Динамо» накануне проиграло «Зениту» со счетом 0:3.
  • Бело-голубые идут на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • Клуб этим летом не подписал ни одного новичка, а отпустил уже 6 футболистов.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Бувач Желько Шварц Сандро Гурцкая Тимур
Комментарии (1)
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FCSpartakM
1786996077
в целом он прав. И тут главное, что он сказал позже, что из 10ти бразильцев ты попадешь в 1го. Ну может 2х. Динамо слишком много осело на бразильском рынке в последнее время. Латиноамериканском. Пример зенита на лицо,где просто перестали привозить нормальных бразильцев, а покупают по принципу дорого, то может и качественно. Тут надо точечно уметь работать, знать кого ты берешь и подойдет ли он под твою игру. Так делает Краснодар сейчас. Они выстроили оборону из физически крепких и способных бороться игроков.
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