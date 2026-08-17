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Топ-3 армян в истории РПЛ

17 августа, 18:22
13

Издание Спортс опубликовало рейтинг главных армян в истории РПЛ. Топ-3 выглядит так.

1. Эдуард Сперцян. «Краснодар» (2020-2026)

«Первая встреча очень запомнилась, – рассказывал первый тренер Сперцяна Мхитар Давидян, который переехал со Сперцяном из Пятигорска в Краснодар, – после тренировки (я тогда тренировал команду 96-го года рождения) выхожу на парковку у стадиона. Смотрю, отец с двумя детьми. Один мальчик совсем маленький – стоит плачет с мячом. Это был 6-летний Эдик Сперцян.

Ко мне подошел его папа, сказал, что привез сыновей на футбол: старший – 97-го года, а младший – 2000-го. И младшего не берут, потому что таких возрастов в школе просто нет. Эдик тогда еще в садик ходил.

Ну, я пожалел, отнесся к нему как к своему. Договорились, что Эдика будут за час до основной тренировки привозить, а я буду с ним индивидуально заниматься. Посмотрим, что выйдет».

Отец Сперцяна переехал на Ставрополье из Еревана (у него была табачная компания, которая закрылась из-за санкций), а мать – из Усть-Каменогорска. Ее девичья фамилия Экман – у Сперцяна не только армянские, но и немецкие корни.

В старте «Краснодара» Эдуард заиграл при Викторе Гончаренко.

«После просмотра его игры за «Краснодар-2» стало ясно, что у него очень хорошие игровые качества, – вспоминал Гончаренко. – Позже, когда пригласили его на сбор, убедились, что этот футболист может делать все.

У него отличное сочетание физических качеств: и выносливый, и быстрый. При этом техничный, может хорошо работать с мячом между линиями, разворачиваться, делать острые передачи и завершать. У него даже строение тела правильное для футбола. По мне это совершенный игрок. Увидел в нем молодого Головина».

Через несколько месяцев после чемпионства-2025 Сперцян эффектно забил «Сочи» со штрафного и догнал по таким голам в РПЛ (статистика ведется с 2009-го) Халка и Алиева, затратив меньше попыток – 56 против 125 и 64 соответственно».

2. Юра Мовсисян. «Краснодар», «Спартак» М (2011-2015)

3. Хорен Байрамян. «Ростов», «Рубин» (2011–2013, 2015–2026)

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Урал Аль-Ахли Байрамян Хорен Мовсисян Юра Сперцян Эдуард
Комментарии (13)
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Император 1
1786985117
Сперцян стоит, плачет с мячом— со временем изменилось только то, что он лежит, плачет около мяча)))
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