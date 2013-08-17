Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Юра Мовсисян
Юра Мовсисян
Завершил карьеру
2 августа 1987 (39), Баку
#14 | Нападающий
181 см | 81 кг
Армения | США
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Топ-3 армян в истории РПЛ
17 августа
13
Экс-игрок «Спартака» рассказал, как превышал скорость на дорогах Москвы: «Я помогал экономике России»
30 июля
7
Мовсисян: «Спартак» настолько высоко по сравнению с «Зенитом», что его нельзя даже разглядеть»
29 июля
17
Мовсисян высказался о смене тренера в «Спартаке»
2025.12.19 17:42
3
Мовсисян – о первом чемпионстве в истории «Краснодара»: «У Галицкого был план»
2025.12.19 15:52
Мовсисян назвал главного фаворита на чемпионство в новом сезоне РПЛ
2025.06.25 20:48
1
Мовсисян рассказал, как в США относятся к Овечкину
2025.04.09 23:20
4
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» может получить назначение в Федерацию футбола Армении
2025.04.09 14:10
Видео
Сперцян определил лучшего армянского футболиста в истории РПЛ
2025.03.31 19:41
17
Мовсисян оценил современный «Спартак»
2025.03.06 21:47
2
Мовсисян: «РПЛ была в топ-6 лиг мира»
2025.03.06 17:23
2
Мовсисян назвал причины ухода из «Спартака» в 2016 году
2025.03.06 14:24
1
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Мовсисян: «Молюсь за Галицкого – больно видеть, через что он проходит сейчас»
2025.03.06 09:51
4
Мовсисян назвал величайший клуб в истории России: «Горжусь, что был там»
2025.03.06 09:08
9
Мовсисян: «Дзюба после ЧМ-2018 был одним из лучших нападающих в мире, поэтому даже не слушал предложения из МЛС»
2023.04.21 14:48
4
Мовсисян назвал самый популярный клуб России: «Это очевидно, как день и ночь»
2023.04.21 12:02
2
Мовсисян: «Когда говорю, что жил в России как бог, американцы удивляются»
2023.04.20 21:41
2
Мовсисян рассказал, как его едва не убили грабители в США
2023.04.20 19:55
«Занимайся футболом, а не политикой»: Мовсисян рассказал о жесткой реакции Обамы на вопрос про геноцид армян
2023.04.20 18:52
1
Мовсисян: «Зенит» построил «галактикос», но не может соперничать со «Спартаком» в плане истории»
2023.04.20 17:55
4
«Очень тупое решение»: Мовсисян – об отстранении российских команд
2023.04.20 12:57
Экс-форвард «Спартака» Мовсисян рассказал о своем отношении к Путину
2023.04.20 11:48
4
«Не считаю, что женщина не может управлять клубом». Мовсисян – о Зареме
2022.07.07 08:39
16
«Я должен построить один из лучших стадионов России». Мовсисян вспомнил первый разговор с Галицким
2022.07.06 19:52
«Очень позорное решение». Мовсисян – об отстранении российских команд
2022.07.06 19:16
2
Мовсисян считает, что Сперцян может достичь уровня Мхитаряна
2022.07.06 17:48
1
«Неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении». Мовсисян – о Захаряне
2022.07.06 16:18
21
1
2
3
4
5
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+