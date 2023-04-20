Экс-форвард «Спартака» Мовсисян рассказал о своем отношении к Путину

Армянский нападающий Юра Мовсисян заявил, что уважает президента России Владимира Путина.
– Для меня Россия – это место, которое очень люблю. У меня там много друзей, хороших воспоминаний.
Уважаю Путина. Мне кажется, он все делает для страны.
– Можешь чуть подробнее: за что уважаешь Путина?
– За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает.
В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в «Спартаке». Все, с кем общался тогда, поддерживали Путина. Все русские.
- С 2011 по 2016 год форвард играл в РПЛ.
- Сначала он выступал за «Краснодар», а затем перешел в «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»