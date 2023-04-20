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    • Экс-форвард «Спартака» Мовсисян рассказал о своем отношении к Путину

    Экс-форвард «Спартака» Мовсисян рассказал о своем отношении к Путину

    Армянский нападающий Юра Мовсисян заявил, что уважает президента России Владимира Путина.

    – Для меня Россия – это место, которое очень люблю. У меня там много друзей, хороших воспоминаний.

    Уважаю Путина. Мне кажется, он все делает для страны.

    – Можешь чуть подробнее: за что уважаешь Путина?

    – За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает.

    В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в «Спартаке». Все, с кем общался тогда, поддерживали Путина. Все русские.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4303

      fakeid 1 час назад

      он же в америку удрал. или не он?

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      Рейтинг: +23

      Igreks 2 часа назад

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