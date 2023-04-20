Экс-форвард «Спартака» Мовсисян рассказал о своем отношении к Путину

Армянский нападающий Юра Мовсисян заявил, что уважает президента России Владимира Путина.

– Для меня Россия – это место, которое очень люблю. У меня там много друзей, хороших воспоминаний.

Уважаю Путина. Мне кажется, он все делает для страны.

– Можешь чуть подробнее: за что уважаешь Путина?

– За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает.

В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в «Спартаке». Все, с кем общался тогда, поддерживали Путина. Все русские.