Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о выборе пенальтиста в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».
– Почему пенальти бил Иван Обляков, а не Лусиано?
– Насчeт пенальти – у нас есть штатный пенальтист, который очень хорошо реализует эти удары. Нам важно было забить этот гол, поэтому не видел смысла что-то менять.
- В субботу армейцы дома обыграли соперника со счетом 1:0 в 4-м туре.
- ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на второе место в РПЛ.
- В следующем туре команда дома сыграет против «Локомотива».
Источник: официальный сайт ЦСКА