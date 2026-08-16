Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о выборе пенальтиста в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».

– Почему пенальти бил Иван Обляков, а не Лусиано?

– Насчeт пенальти – у нас есть штатный пенальтист, который очень хорошо реализует эти удары. Нам важно было забить этот гол, поэтому не видел смысла что-то менять.